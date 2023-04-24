Не трогать, это для новоалтайцев. Водители междугородних автобусов не хотят видеть барнаульцев в своих маршрутках

Не новая проблема
Ситуация с переполненным транспортом в Барнауле не нова — нехваткой водительских кадров город мучается даже не первое десятилетие.
Для примера сегодня можно взять почти любой маршрут, но ситуация с автобусами № 205 отличается как раз из-за своего междугороднего статуса.
Забота или корысть
По дороге эти «микрики» собирают как барнаульцев, которые выйдут в пределах города, так и пассажиров до, собственно, главного пункта назначения.
Водители при этом считают, что жители краевой столицы занимают места новоалтайцев, которые не влезли на остановке, и не стесняются нецензурно об этом высказываться. Порой даже настаивают, чтобы люди пересели на другой транспорт — в грубой форме.
С одной стороны, аргумент состоятельный: забота о жителях столицы Первомайского района, которым нужно хотя бы просто попасть в автобус, — после пл. Октября шансы на это значительно уменьшаются. С другой стороны, очевидно, большую роль играет стоимость проезда — 55 рублей до Новоалтайска против 30 рублей по Барнаулу. Возить до Новоалтайска выгоднее.
Никакого запрета посадки в транспорт, проходящий через городские остановки, для пассажиров нет. Об этом говорит перевозчик.
«Трансмагистраль», перевозчик по маршруту № 205:
«Пункта, который бы запрещал садиться в автобус, если пассажир не едет до Новоалтайска, конечно, нет. Водитель вообще не имеет права нецензурно выражаться, хамить. Понятно, что он начинает нервно реагировать, когда люди застревают в дверях, толкаются — хотя могли бы доехать на другом транспорте. Начинается хаотичное негативное движение».
О проблеме водительской грубости и алчности перевозчик знает давно. Жалобы на маршрут № 205 поступают регулярно.
«Трансмагистраль», перевозчик по маршруту № 205:
«Конечно, водителю выгоднее взять пассажиров до Новоалтайска и, разумеется, это неправильно».
Можно добиться наказания
Если неприятная ситуация все же произошла, в «Трансмагистрали» советуют запоминать номер автобуса, дату и, желательно, время поездки. Тогда звонок перевозчику не будет бесполезен: водителя обещают вычислить и провести с ним профилактическую беседу.
Если нарушитель на хорошем счету — отделается выговором. Если нет — может дойти и до увольнения.
«С этим у нас все строго», — отмечают в компании.
Кто виноват
При этом перевозчик утверждает — переполненный транспорт зависит не от них. На данный момент по маршруту № 205 ходит 25 автобусов и 50 водителей. Однако в запасе у «Трансмагистрали» якобы есть свободные машины, и кадры тоже имеются.
По словам компании, увеличивать количество рейсов даже в часы пик не разрешает регламент Минтранса, который строго регулирует число автобусов на маршруте. Пассажирам предлагают самим обратиться в ведомство по этому поводу.
В министерстве на вопрос о существовании подобного регламента отвечают категорически: «У нас таких правил нет. Будем разбираться с перевозчиком».
Какие есть альтернативы
Среди городских маршрутов варианты добраться до дома у барнаульцев есть, но не у всех. Например, до пл. Октября действительно можно доехать почти на любом транспорте.
У проживающих за Жилплощадкой и Изумрудным парком возможностей уже в разы меньше: маршрутки № 77, 33, 18 и автобус № 109 — зависит от пункта отправления.
А вот до жителей в районе ул. Парфенова из городского доедет только один транспорт — № 33. Все остальные — до Новоалтайска, и обстановка в них вряд ли лучше, чем в № 205.