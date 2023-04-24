Не трогать, это для новоалтайцев. Водители междугородних автобусов не хотят видеть барнаульцев в своих маршрутках

Водители автобусов № 205, которые следуют от остановки «Спартак-2» до Новоалтайска, обвиняют пассажиров из Барнаула, что те занимают места новоалтайцев. До заречного города ходит 25 маршруток, но их катастрофически не хватает. Перевозчик утверждает, что свободный транспорт есть, но выпустить его на маршрут мешает регламент Минтранса. В ведомстве же не понимают, о каком регламенте вообще речь. А страдают, как обычно, пассажиры.

Не новая проблема

Ситуация с переполненным транспортом в Барнауле не нова — нехваткой водительских кадров город мучается даже не первое десятилетие.

Для примера сегодня можно взять почти любой маршрут, но ситуация с автобусами № 205 отличается как раз из-за своего междугороднего статуса.

Автобус № 20. «Barnaul 22»

Забота или корысть

По дороге эти «микрики» собирают как барнаульцев, которые выйдут в пределах города, так и пассажиров до, собственно, главного пункта назначения.

Водители при этом считают, что жители краевой столицы занимают места новоалтайцев, которые не влезли на остановке, и не стесняются нецензурно об этом высказываться. Порой даже настаивают, чтобы люди пересели на другой транспорт — в грубой форме.

Водитель автобуса. Михаил Хаустов

С одной стороны, аргумент состоятельный: забота о жителях столицы Первомайского района, которым нужно хотя бы просто попасть в автобус, — после пл. Октября шансы на это значительно уменьшаются. С другой стороны, очевидно, большую роль играет стоимость проезда — 55 рублей до Новоалтайска против 30 рублей по Барнаулу. Возить до Новоалтайска выгоднее.

Никакого запрета посадки в транспорт, проходящий через городские остановки, для пассажиров нет. Об этом говорит перевозчик.

«Трансмагистраль», перевозчик по маршруту № 205:

«Пункта, который бы запрещал садиться в автобус, если пассажир не едет до Новоалтайска, конечно, нет. Водитель вообще не имеет права нецензурно выражаться, хамить. Понятно, что он начинает нервно реагировать, когда люди застревают в дверях, толкаются — хотя могли бы доехать на другом транспорте. Начинается хаотичное негативное движение».

О проблеме водительской грубости и алчности перевозчик знает давно. Жалобы на маршрут № 205 поступают регулярно.

«Трансмагистраль», перевозчик по маршруту № 205:

«Конечно, водителю выгоднее взять пассажиров до Новоалтайска и, разумеется, это неправильно».

Микроавтобус. Общественный транспорт. Пассажиры. unsplash.com

Можно добиться наказания

Если неприятная ситуация все же произошла, в «Трансмагистрали» советуют запоминать номер автобуса, дату и, желательно, время поездки. Тогда звонок перевозчику не будет бесполезен: водителя обещают вычислить и провести с ним профилактическую беседу.

Если нарушитель на хорошем счету — отделается выговором. Если нет — может дойти и до увольнения.

«С этим у нас все строго», — отмечают в компании.

Автобус. Общественный транспорт. Водитель. unsplash.com

Кто виноват

При этом перевозчик утверждает — переполненный транспорт зависит не от них. На данный момент по маршруту № 205 ходит 25 автобусов и 50 водителей. Однако в запасе у «Трансмагистрали» якобы есть свободные машины, и кадры тоже имеются.

По словам компании, увеличивать количество рейсов даже в часы пик не разрешает регламент Минтранса, который строго регулирует число автобусов на маршруте. Пассажирам предлагают самим обратиться в ведомство по этому поводу.

В министерстве на вопрос о существовании подобного регламента отвечают категорически: «У нас таких правил нет. Будем разбираться с перевозчиком».

Автобус № 125 в Барнауле Fotobus.msk.ru/

Какие есть альтернативы

Среди городских маршрутов варианты добраться до дома у барнаульцев есть, но не у всех. Например, до пл. Октября действительно можно доехать почти на любом транспорте.

У проживающих за Жилплощадкой и Изумрудным парком возможностей уже в разы меньше: маршрутки № 77, 33, 18 и автобус № 109 — зависит от пункта отправления.

А вот до жителей в районе ул. Парфенова из городского доедет только один транспорт — № 33. Все остальные — до Новоалтайска, и обстановка в них вряд ли лучше, чем в № 205.