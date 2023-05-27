Не трогали местных, производили кирпичи и утопали в мусоре. Как в Барнауле появилась «Осипуха» и что там появится к 2040 году

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В 19 веке на месте будущей «Осипухи» вдоль реки Пивоварки добывали глину. В 1896 году десять участков в поселке арендовали заводы по производству кирпича.
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К 1907 году на месте микрорайона Осипенко уже образовался полноценный пригородный поселок. Он получил название Кирпичные Сараи, или просто Кирсараевский. Улица с одноименным названием сохранилась до сих пор.
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Микрорайон Осипенко ограничен улицами Антона Петрова, Телефонной, Червонной, Бехтерева, Микронной и Колесной. Восточная граница поселка проходит по железнодорожным путям.
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Свое название микрорайон получил в 1930-е годы — в честь советской летчицы, Героя Советского Союза Полины Осипенко. В 1938 году она совершила беспосадочный перелет Москва-Дальний Восток и установила женский мировой рекорд дальности.
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Изначально в микрорайоне жили переселенцы из деревень. С 1917 по 1937 год в Барнаул переезжали раскулаченные крестьяне. Чтобы прокормить семьи, бывшие землепашцы шли на заводы.
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В поселке есть три железных моста. Самый длинный начинается от проспекта Коммунаров. На нем нет освещения.
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Жительница Осипенко Александра Каратаева, которая переехала туда в предвоенные годы, рассказывала, что в середине ХХ века местная «шпана» промышляла грабежами. Так, от них пострадали киоски на железнодорожном вокзале и маслобойный завод. Награбленное продавали по дворам.
Мы жили в центре Осипенко, а они — на окраине. Местных не трогали, — вспоминает Александра Каратаева.
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В Осипенко много частных домов, но встречаются здесь и панельные трехэтажки, и кирпичные пятиэтажки.
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Через Осипенко проходит одна из самых загрязненных рек Барнаула — Пивоварка. В июне 2022 года там приступили к очищению дна и всего за два месяца извлекли 250 тонн мусора.
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Согласно новому генплану Барнаула, до 2040 года на проспекте Коммунаров в поселке Осипенко должны разместить новый парк площадью более 19 га.