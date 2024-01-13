Не такой и жуткий. Приметы и традиции Васильева вечера 13 января

Традиции Васильева вечера
Православная церковь 13 января чтит память святой Мелании Младшей ‒ дочери сенатора Валерия Публиколы. В народе этот день называли Васильевой колядой или Щедрым вечером, ведь по старому стилю это был канун Нового года.
Вечер посвящали пышным празднованиям и готовили столько угощений, от которых ломились столы. Отсюда и пошла поговорка: «Как на Маланьину свадьбу». Считалось, что щедрый стол обеспечит хозяевам дома достаток на весь год. Гостей обязательно угощали пирогами и блюдами из свинины - свиньям покровительствовал святой Василий.
Также на рассвете варили кашу на Щедрый вечер и смотрели, сколько ее осталось в чугунке. Если он полный, то год будет удачным. Неполный сосуд каши сулит потери и разочарование.
Что нельзя делать 13 января?
- Не стоит начинать новых дел - они могут оказаться провальными.
- Запрещено занимать деньги людям, даже близким - иначе сами будете ходить в долгах.
- Не стоит 13 января считать мелочь — к слезам.
- Не рекомендуется садиться в черной одежде к праздничному столу.
Приметы Васильева вечера
- Обледенение на деревьях – к урожаю овощей.
- Оттепель – к дождливому лету.
- Вьюга – к богатому урожаю орехов.
- Снег в этот день сулит урожайный год.
- Если погода теплая, то лето будет дождливым.
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