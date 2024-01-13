15 января
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Жизнь

Не такой и жуткий. Приметы и традиции Васильева вечера 13 января

13 января нынче богат на праздники: старый Новый год, жуткая Пятница 13-го и День печати. В православном же календаре этот день знают как Васильев вечер. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Святки. Рождество.
Святки. Рождество.
СС0

Традиции Васильева вечера

Православная церковь 13 января чтит память святой Мелании Младшей ‒ дочери сенатора Валерия Публиколы. В народе этот день называли Васильевой колядой или Щедрым вечером, ведь по старому стилю это был канун Нового года.

Вечер посвящали пышным празднованиям и готовили столько угощений, от которых ломились столы. Отсюда и пошла поговорка: «Как на Маланьину свадьбу». Считалось, что щедрый стол обеспечит хозяевам дома достаток на весь год. Гостей обязательно угощали пирогами и блюдами из свинины - свиньям покровительствовал святой Василий.

Также на рассвете варили кашу на Щедрый вечер и смотрели, сколько ее осталось в чугунке. Если он полный, то год будет удачным. Неполный сосуд каши сулит потери и разочарование.

Пшенная каша
Пшенная каша
https://www.gastronom.ru/

Что нельзя делать 13 января?

  • Не стоит начинать новых дел - они могут оказаться провальными.
  • Запрещено занимать деньги людям, даже близким - иначе сами будете ходить в долгах.
  • Не стоит 13 января считать мелочь — к слезам.
  • Не рекомендуется садиться в черной одежде к праздничному столу.
Старый новый год.
Старый новый год.
открытые источники

Приметы Васильева вечера

  • Обледенение на деревьях – к урожаю овощей.
  • Оттепель – к дождливому лету.
  • Вьюга – к богатому урожаю орехов.
  • Снег в этот день сулит урожайный год.
  • Если погода теплая, то лето будет дождливым.

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