1 апреля
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Жизнь

Не стоит начинать. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

Барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина рассказала изменится в нашей жизни на этой неделе. Экспресс-прогноз в материале altapress.ru.

Мрачные мысли, нейросеть.
Мрачные мысли, нейросеть.
altepress.ru.

— Неделя возвращения к недоделанному, отложенному, забытому. Не стоит что-то начинать – придется переделывать. Не покупайте предметы связи.

В понедельник дела могут идти медленно. В четверг и пятницу лучше не планировать общение с начальством и госструктурами.

Также с пятницы напряжение в пространстве нарастает. Осторожнее с раздражением. Накопившиеся эмоции могут вырваться в самый неподходящий момент. Лучше устройте разгрузочные дни.

Специально для Львов: следите за своим самочувствием, здоровьем. Не перегружайте себя, снимайте напряжение. Важные решения не принимайте.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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