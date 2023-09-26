28 сентября
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Жизнь

Не спортом единым

Мероприятие по профориентации для воспитанников ГСОО «Барнаульская федерация биатлона» в возрасте от 12 до 16 лет состоялось на лыжной учебной базе АлтГПУ. Организаторы встречи: Институт физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет», Администрация ФКУ ЛИУ-1 УФСИН России по Алтайскому краю и ГСОО «Барнаульская федерация биатлона».

Для воспитанников ГСОО «Барнаульская федерация биатлона» провели мероприятие по профориентации.
Для воспитанников ГСОО «Барнаульская федерация биатлона» провели мероприятие по профориентации.
Фото предоставлено компанией «Барнаульский пивоваренный завод».

Встречу провели сотрудники ФКУ ЛИУ-1. На ней были затронуты и раскрыты темы:

  • Поступление в ведомственные ВУЗЫ ФСИН России (порядок поступления, учеба, условия, льготы и социальные гарантии);
  • Поступление на службу во ФСИН России.

Так же встреча была посвящена такому важному вопросу, как профилактика противонарущений среди несовершеннолетних. Приведены примеры из жизни сотрудников.

Для воспитанников ГСОО «Барнаульская федерация биатлона» провели мероприятие по профориентации.
Для воспитанников ГСОО «Барнаульская федерация биатлона» провели мероприятие по профориентации.
Фото предоставлено компанией «Барнаульский пивоваренный завод».

Мероприятие состоялось при информационной поддержке ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».

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