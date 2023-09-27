28 сентября
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Жизнь

Пьяный житель Алтайского края избил сожителя своей бывшей возлюбленной

Местного жителя обвинили в убийстве односельчанина. Дело произошло в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального СК.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

Как сообщает следствие, в Шипуновском районе мужчина долгое время проживал с женщиной в одном из сел, но в марте этого года без объяснения причины она уехала к другому.

В июле пьяный обвиняемый пришел в дом, где проживала его возлюбленная с новым кавалером. Разговора не получилось.

Тогда мужчина незаконно проник в дом и жестоко избил соперника.

Мужчина получил более 30 ударов, некоторые с использованием деревянной палки и оконной рамы. Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью и сельчанин скончался на месте.

Против мужчины следователями было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям: 105 УК РФ "Убийство" и 139 УК РФ "Нарушение неприкосновенности жилища". Обвиняемый свою вину признал.

Дело направили в суд.

Ранее мы публиковали разбор дела Политеховского маньяка.

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