Не расплавьте тапки. Где в Барнауле спастись от жары, свежо погулять и не обуглиться под солнцем

Набережная
Ближе к вечеру здесь можно неплохо прогуляться под легким ветерком, не умирая от жары. Если совсем тяжко, можно осторожно подойти к берегу и намочить руки или шею. Также на набережной есть лавочки и точки с мороженым.
Парк “Изумрудный”
В “Изумрудном” теперь почти всегда много людей. Здесь можно покататься на велосипедах, взять прохладного лимонада или воды, посидеть у пруда или скрыться в зеленой листве деревьев.
Парк “Юбилейный”
Еще один городской оазис. Здесь есть водоем с уточками, лавочки, симпатичные тропинки и много деревьев. Несмотря на то, что благоустройство парка еще не завершено, барнаульцы все чаще его посещают. В Юбилейном не страшно пройтись даже днем — густая растительность спасает от пекла.
Ковш
На Ковше можно не только прогуляться у воды, но и спрятаться в тени деревьев. Правда, если вы живете не поблизости, добраться до “пляжа” быстро не получится.
Мизюлинская роща
В Мизюлинской роще свежо, всегда отыщется спасительный “тенек” и есть киоски поблизости, чтобы взять воды. Водоемов тут нет, но прохлада и уют — определенно.
Озеро на Гущина
Безымянное озеро в Барнауле, на котором водятся не только утки, но и ондатры. Здесь можно прогуляться, покормить птиц, смочить руки и скрыться в тени деревьев, окружающих водоем. К сожалению, каждый год на этом озере все больше мусора — несмотря на то, что местные жители его регулярно очищают.
С чем придешь, с тем и уйдешь
Чтобы прогулка во время жары была более безопасной, стоит надевать головные уборы светлого цвета и тонкую светлую одежду, которая прикрывает в том числе руки. Обязательно берите с собой воду, а также нашатырный спирт — чтобы прийти в чувство, если стало плохо.