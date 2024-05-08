Не прошло и ста лет. Почему новый фильм об Алисе Селезневой собрал почти миллиард в прокате — плюсы и минусы

Алисе Селезневой и ее друзьям не впервой становиться героями очередной экранизации. В общей сложности по книгам о девочке из будущего снято три фильма, три мультфильма, сериал и мультсериал. Так что к новому фильму 2024 года «Сто лет тому вперед» у российских зрителей были высокие требования. Оправдались ожидания или нет — разбираемся в материале altapress.ru.

Новое кино для новой аудитории

Фильм «Сто лет тому вперед» был снят по мотивам одноименного фантастического романа Кира Булычева и вышел на больших экранах 18 апреля. Режиссер - Александр Андрющенко, известный российскому зрителю по трилогии «Лед». Также он отметился несколькими фантастическими картинами «Вторжение» и «Притяжение».

На удивление, фильм, от которого толком никто ничего не ждал, собрал больше всех положительных отзывов и оценок. На «Кинопоиске» картине поставили 7,7 баллов, оставили 10 положительных отзывов и всего один отрицательный. А в прокате на сегодняшний день она собрала 919 млн и приближается к миллиарду.

Картина позиционируется как семейная, поэтому в кино я отправилась не одна. В нашей команде: папа, выросший на «Гостье из будущего». Я, пересматривающая в детстве из раза в раз «Тайну третьей планеты» (был еще неудачный опыт с мультфильмом «Алиса, с Днем рождения», который обеспечил мне детские кошмары). И младшая сестра 13 лет, не знакомая с Алисой Селезневой вовсе.

Как раз на молодежную аудиторию, к которой относится моя сестра, и рассчитан новый фильм. Ей не нужно знать, о чем была серия книг — с романом Кира Булычева у фильма только общая завязка и имена героев. Не обязательно разбираться и в тонкостях советского быта — события картины происходят в наше время. От советского сериала картина унаследовала лишь песню «Прекрасное далеко» и робота Вертера (который тоже претерпел изменения). Во всем остальном — это отдельный уникальный продукт.

Современных детей больше не удивишь путешествиями во времени и пришельцами с других планет. Поэтому режиссер сделал акцент на экшен-сцены и яркую графику. Дополнительно наполнил картину отсылками на поп-культуру, которые все же сумели вызвать радостную улыбку у молодежи. А переживания главных героев (не только о судьбе планеты, но и о первой любви) нашли отклик понимания.

Казалось бы, а как же чувства ценителей классики? Однако Александр Андрюшенко был далеко не первым, кто попытался осовременить историю о девочке из будущего. Первым стал мультсериал «Алиса знает, что делать», который успешно шел по «Карусели» целых семь лет. А тенденцию переносить события прошлого в настоящее ввел Нурбек Эген в сериале «Фандорин. Азазель» в прошлом году.

Папа, как представитель старшего поколения, оценил такой подход. И даже замена советского миелофона на компьютерный космион его вовсе не огорчила.

Фильм "Сто лет тому вперед" Кинопоиск

Графики много, пришельцев мало

Первое, что встречает зрителя — яркая, сочная картинка. Герои перемещаются в цветастом потоке времени, а главному герою Коле Герасимову (Марку Эйдельштейну) даже удается побывать в красочном временном разломе.

Москву здесь рисуют сразу в двух вариантах, в зависимости от разных версий будущего. В утопическом варианте это город с цветущими садами, летающими автомобилями и необычной архитектурой (от старого здесь осталось только здание МГУ). А в антиутопическом — мрачная и темная столица, где люди работают на пиратских заводах за миску супа, пока за ними следят вездесущие роботы.

Фильм "Сто лет тому вперед" Кинопоиск Фильм "Сто лет тому вперед" Кинопоиск

Однако бюджет у создателей фильма был не безграничен. Поэтому футуристическую столицу зрителю показали лишь мельком и издалека. А основные действия рассредоточили между обычной школой 2024 года и небольшой площадкой «Космовета». Так что изображений будущего здесь очень и очень мало.

Удивительных животных или инопланетян тут тоже практически нет. Исключение — пришелец курьер, отдаленно напоминающий Громозеку, и одноклассники Алисы, чьи образы позаимствовали из других фильмов и игр (например, синий гуманоид из фильма «Аватар» или Арк Варден из Dota 2). Они тоже появляются на экране всего на пару минут, чтобы удивить зрителя и затем тут же исчезнуть.

Фильм "Сто лет тому вперед" Кинопоиск Фильм "Сто лет тому вперед" Кинопоиск Фильм "Сто лет тому вперед" Кинопоиск

Худенький У и влюбленный Коля

Основных героев тоже изменили, в угоду новому сюжету. Здесь Коля Герасимов и Алиса Селезнева (Даша Верещагина) старше своих литературных прототипов и учатся в 11 классе. Главный злодей, бывший капитан пиратов Глот (Юрий Борисов) стал заметно худее и бледнее. А вместе с ним похудел и Весельчак У (Александр Петров), превратившись из забавного синего толстячка в полубезумного пирата с заразительным смехом и серьгой.

Первое, что порадовало — актеры, играющих подростков, действительно ведут себя как подростки. Они спорят из-за отношений, пытаются казаться круче, чем они есть, и в минуту опасности пытаются снять происходящее на телефон. Попытки Коли проявить знаки внимания к Алисе кажутся хоть и неловкими, но очень милыми. Хотя сестра показательно закатывала глаза и отворачивалась на романтических сценах.

Фильм "Сто лет тому вперед" Кинопоиск Фильм "Сто лет тому вперед" Кинопоиск Фильм "Сто лет тому вперед" Кинопоиск

Не обошлось и без шаблонных образов друга-ботаника (в фильме это кибер-спортсмен), главной красавицы школы и ее поклонника, глуповатого громилы. Но экранного времени у них в два раза меньше, чем у главных героев, так что простительно.

Одеяло зрительского внимания на себя перетянул Весельчак У, который в фильме представлен как забавный трикстер. Сначала он пытается всячески помешать героям, но затем встает на их сторону и даже жертвует собой. Попутно успевает комментировать происходящее вокруг и тонко высмеивать сам фильм.

Однако мнения о персонаже разделились. Одни зрители остались недовольны постоянным смехом и ужимками в кадре Александра Петрова. Другие же пришли в восторг от игры актера, который, кажется, сам получал удовольствие во время работы.

Фильм "Сто лет тому вперед" Кинопоиск Фильм "Сто лет тому вперед" Кинопоиск Фильм "Сто лет тому вперед" Кинопоиск

Бескровные драки

А вот сцены драк, на которые режиссер делал ставку, получились блеклыми и не такими захватывающими, как того хотелось. Несмотря на чудеса технического прогресса, герои и злодеи сражаются на мечах или вовсе подручными средствами. А посоревновавшись друг с другом, переходят в бой со статистами — безликими пиратами в черных балахонах.

Несмотря на то, что рейтинг у фильма 6+, это не мешает персонажам без сожаления протыкать друг друга мечами и даже отрубать конечности. Крови при этом вы здесь не увидите. Разве что немного синей жижи, которая тонкой струйкой вытекает из огромной раны.

Больше всех ударов наносит сама Алиса Селезнева. В сочетании с яркой внешностью сравнение с героиней какого-нибудь аниме неизбежно. И подросткам это нравится.

Фильм "Сто лет тому вперед" Кинопоиск

Но побеждают главного злодея не силой, а умом — и условными законами пространства-времени.

Фильм предназначен для семейного просмотра, поэтому не стоит ждать от него рассуждений на злобу дня или глубоких переживаний главных героев. Добро побеждает зло, а в конце звучит обнадеживающее «Прекрасное далеко».

Самое важное - в нашем Telegram-канале