19 мая
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Жизнь

Не покладая ног. Как и зачем люди бегают в горах Алтая — фотоподборка

Сейчас бегунов можно увидеть везде: в городе, лесу, на стадионе и в горах Алтая. Да, там тоже активно бегают. На фотографиях Алены Мартыновой это выглядит завораживающе.

Большая Катунская тропа, фото 2022 года.
Большая Катунская тропа, фото 2022 года.
vk.com/altaitrail/Алена Мартынова

Горный бег — дисциплина в легкой атлетике. Ее смысл заключается в том, чтобы добежать до финиша по предварительно определенной трассе через горную местность.

Факты

  1. Первые официальные соревнования по горному бегу состоялись в ХІ веке в Шотландии — тогда король Малькольм III объявил конкурс на самого быстрого гонца.
  2. Современные принципы горного бега сформировала Британская ассоциация любителей легкой атлетики, которая была основана в 1880 году.
  3. В Республике Алтае регулярно проводят соревнования по горному бегу. Атлеты пробегают 110 километров и набирают высоту более 5 километров.
  4. Барнаульский бегун Антон Букин на Большой Катунской тропе-2022 стал победителем в общем зачете за все дни многодневки.
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