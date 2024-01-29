Не какая-то модная травка. Как алтайские производители БАДов борются за место на рынке и покоряют россиян

Пандемия коронавируса научила нас тщательнее заботиться о своем здоровье. Подтверждает это и статистика: в России на 91% вырос спрос на БАДы и различные поливитамины. Особенно известен своей продукцией Алтайский край, где туристы пакетами скупают целебные настойки, отвары и витамины. Как развивается рынок БАДов в крае, обсудили на первом круглом столе ИД «Алтапресс» 23 января.

На любой вкус и цвет

Производство БАДов — относительно молодая отрасль на российском рынке. Она начала формироваться в начале 1990-х годов, отмечает Ирина Попова, заместитель начальника Управления пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края.

БАДы снискали популярность у потребителей еще в доковидные времена, но после пандемии спрос на них увеличился в разы. Сегодня примерно половина россиян для профилактики заболеваний обращается к медицинским средствам: 25% принимают лекарства, а каждый пятый - витамины и БАДы, следует из опроса Ozon. Спрос же на чудесные пищевые добавки вырос на 91% за три квартала, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

В Алтайском крае число предприятий, выпускающих БАДы, увеличилось в два раза с 2007 года, говорит Попова. Сегодня в регионе биологические добавки производят 50 организаций. Крупнейшая из них - компания «Эвалар», ей принадлежит 13,6% российского рынка препаратов, согласно подсчетам аналитиков.

Биологически активная добавка к пище (БАД) — это комплексы полезных для организма человека веществ (пищевых волокон, витаминов, минеральных веществ, аминокислот). Они считаются пищевым продуктом и не относятся к лекарственным средствам.

Замначальника министерства отмечает, что большая часть препаратов выпускается в условиях фармацевтического производства с использованием высоких технологий.

«Алтайские компании выпускают БАДы самых различных форм: таблетки, твердые и желатиновые капсулы, сиропы, настойки, растворы. Все они регистрируются по российскому законодательству», - заявила эксперт.

Также с 2019 года в регионе хотят объединить промышленные биотехнические компании края под одной крышей бийского технопарка от компании «АлтайБиоТех». Он станет первым в стране промышленным технопарком, созданным на базе фармкомпании. Строительство планируют завершить в 2024 году.

Круглый стол в ИД "Алтапресс" Анна Зайкова

Для красоты и не только

Помимо фармацевтических организаций к производству БАДов подключились и косметические. Одной из таких была алтайская компания «МейТан».

«В 2020 году во время пандемии коронавируса впервые за много лет мы приняли решение поменять приоритетную группу товаров, - рассказывает Любовь Леванюк, президент компании. - Многочисленные опросы наших консультантов показали, что покупатели ценят в нашей компании не только косметику, но и продукты для здоровья. На них мы и сосредоточили свое внимание».

Компания «МейТан» начала заниматься производством собственных продуктов. Она сотрудничает с учеными из Алтайского классического и медицинского университетов.

Круглый стол в ИД "Алтапресс" Анна Зайкова

Президент заявила, что на производстве используют фармакопейные травы с добавлением CO2-экстрактов. Первые продажи собственных продуктов стартовали в конце 2022 года. Компания выпускает БАДы и функциональное питание.

Попробовали внедрить БАДы в свою работу и санатории. Однако здравницы просто продают их в качестве сувениров.

«Наши отдыхающие чаще всего покупают БАДы в качестве сувениров. Для этого у нас есть отдельные прилавки рядом с санаторием», - рассказывает Юлия Дорохова, председатель совета директоров санатория «Россия».

Светлана Харченко, генеральный директор компании «Территория здоровья» напомнила, что все санатории края работают по клиническим рекомендациям, в которых БАДы не допускаются. В лечении и реабилитации врачи используют только лекарства и медицинские практики.

Круглый стол в ИД "Алтапресс" Анна Зайкова

БАДы, защищайтесь!

Несмотря на растущую популярность БАДов, у них появилось немало критиков. «Сначала они расправили крылья, а уже сегодня в немилости, и им приходится защищаться», - отметил Сергей Корепанов, учредитель фармацевтического завода «Гален».

Связано это с появлением большого количества нечестных производителей. «Сегодня только ленивый не берет модную травку, фасует в красивую упаковку и продает!» - считает Сергей Корепанов. Шарлатаны пользуются статусом «алтайский», потому что он вызывает доверие покупателей. Это как будто гарантирует качество продукта. При этом сами изготовители экономят на сырье и не контролируют производство.

Эксперты отмечают, что до 45% предлагаемых БАДов — это контрафакт.

Круглый стол в ИД "Алтапресс" Анна Зайкова

«Но с проверками почему-то приходят именно к зарекомендовавшим себя производителям, в том числе к нам! - рассказывает Корепанов. - А тех, кто делает в подполье и сарае, в их поле зрения не попадает. Я считаю, нам не хватает такого фискального органа, который бы проверял организации и условиях производства».

Другие эксперты успокаивают тем, что любой теневой бизнес кратковременный и так и останется «в сарае». А качественные компании все равно выбьются в лидеры, ведь они готовы к ежедневным проверкам и показывают высокие результаты.

«Такой фискальный орган будет просто неэффективен, потому что на месте серой организации А появится компания B, а за ней C и D», - считает Юрий Пургин, генеральный директор ИД «Алтапресс».

Круглый стол в ИД "Алтапресс" Анна Зайкова

Другая серьезная проблема — трудности с импортом и экспортом продукции. Так, компания «МейТан» сотрудничает с Китаем, Индией, Израилем и Тайванем, от которых получает товары и сырье. «Сейчас мы сталкиваемся со сменой цепочек поставок и ростом накладных расходов», - перечисляет Любовь Леванюк.

Особенно сильно это отразилось на алтайском рынке мараловых пантов. Внутри региона они мало востребованы, однако имеют большой спрос у покупателей азиатских стран. Главные импортеры — это Южная Корея и Китай. Но сейчас иностранная сторона испытывает сложности с транспортной логистикой, отчего страдает торговля с Алтаем.

«В прошлом году на выездной сессии АКЗС замминистра сельского хозяйства Михаил Чмырев сказал, что Алтайский край производит пантов на 280 млн рублей. Чуть лучше цифры в Республике Алтай. Но это не та сумма, о которой можно было бы говорить. Ведь что такое 280 млн, если только на одном алтайском биофармкластере оборот составляет 11 млрд рублей», — рассуждает Петр Свиридов, генеральный директор холдинга «Алтамар».

Круглый стол в ИД "Алтапресс" Анна Зайкова

«Злосчастные БАДы»

Непросто алтайским производителями поспеть за российским законодательством, которое регулярно ужесточает требования к БАДам. Это объясняется тем, что сфера их применения постоянно расширяется, и они становятся все более популярными.

«Злосчастные БАДы меняли правила игры с 1990-х годов раз десять!» - вспоминает учредитель фармацевтического завода «Гален».

По закону розничная торговля БАД может осуществляться только через аптечные учреждения, специализированные магазины по продаже диетических продуктов и продовольственные магазины. Это одно из главных и часто нарушаемых требований.

Помимо того, что целебными настойками могут торговать и бабушки в палатках, ситуация осложнили маркетплейсы. Они продают БАДы в разделе «Здоровье» и не всегда разбираются, где контрафакт, а где — зарегистрированный продукт.

Круглый стол в ИД "Алтапресс" Анна Зайкова

На круглом столе экспертов предупредили, что в ближайшее время ожидаются значительные перемены в работе маркетплейсов, в том числе будут изменены условия для продавцов.

Второй камень преткновения — регистрация в установленном порядке и внесение БАДов в государственный реестр пищевых продуктов. Ирина Попова вспоминает, что с начала действия биофармкластера в Алтайском крае пытались внести изменения в федеральное законодательство, чтобы добиться передачи полномочий на регистрацию на региональный уровень. Пока инициативу не поддержали.

«Да, маркировка - это сложно и дорого, но она гарантирует качество продукта», - уверена Любовь Леванюк.

Круглый стол в ИД "Алтапресс" Анна Зайкова

Полезны, но это не точно

По оценке экспертов, рынок БАДов сегодня приносит 100 млрд рублей в год. Некоторые участники круглого стола считают, что за поливитаминами и пищевыми добавками будущее. Аргументируют тем, что это натуральный продукт, в отличие от антибиотиков.

Однако врачи предупреждают, что нутрицевтики (вещества, применяемые для коррекции химического состава пищи человека — прим. Ред.) может рекомендовать только врач, даже не нутрициолог.

«Неправильное применение БАДов может спровоцировать окислительный стресс в организме (клетки повреждаются в результате окисления — прим. Ред). Вот посоветовал человеку нутрициолог попить цинка, а у него потом появится нарушение ЖКТ», - отмечает Наталья Макарова, директор центра превентивной и эстетической медицины «Превент +».

Не раз эксперты круглого стола напоминали, что клиническая активность БАДов не доказана.

«В основном это мифы и психосоматика. Пока невозможно исследовать клиническую активность в лабораторных условиях», - отмечает Андрей Макулов, основатель института биорегуляции и физиологии человека.

Эксперт отметил, что сегодня необходима клиническая база, которая могла бы исследовать настоящую пользу или вред активных биологических добавок.

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