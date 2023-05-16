Традиции на Мавру Рассадницу
В этот день начинают пересаживать рассаду капусты в огород, а также заниматься посевами других растений.
Капуста в старину была очень ценным продуктов. Ее нельзя было сажать в четверг - иначе всю съедят черви.
После пересадки капусту окропляли святой водой - от вредителей. Мавре молились о хорошем урожае.
Другое название праздника - Зеленые щи. Это связано с подходящими к концу запасами квашеной капусты. Поэтому щи варили из молодой поросли - щавеля и крапивы.
Еще одно название — Молочница. Поскольку трава начинает активно расти, коровы переходят с сена и другого корма на свежую зелень и начинают давать самое вкусное молоко. Выпить такого молока — для крепкого здоровья.
Что нельзя делать в день памяти мучеников Тимофея и Мавры
- Нельзя проливать молоко - к неприятным гостям, которые принесут в дом проблемы. Если пролить хоть каплю молока - к неурядицам.
- Сажать растения должны только женщины, а мужчинам приближаться к земле нельзя - в этот день им следовало заниматься другими делами.
- Нельзя грустить, иначе грусть и тоска могут сопровождать человека еще 40 дней. Если уберечься от негативного настроения сложно, нужно надеть яркие вещи, особенно желтые, украсить дом цветами или березовыми ветками, провести время с друзьями и держаться подальше от пессимистов.
- Нельзя покупать и дарить или принимать в дар носовые платки - может привести к серьезной болезни.
- Супругам нельзя выяснять отношения и устраивать сцены, иначе весь год будут преследовать ссоры и склоки.
Народные приметы 16 мая
- Обильная роса, ясный день — хороший урожай огурцов.
- Утром нет росы — к дождю днем.
- Черемуха зацвела — будет холодно.
- У черемухи особенно много цветов — к мокрому лету.
- Черемуха зацвела раньше этого дня — к жаркому лету и очень теплой осени.
- Гуси и утки часто поднимают крылья и машут ими — будет сильный ветер, буря или ураган.
- Соловьи распелись — к плодородной весне.
- Грозовые тучи — погода испортится на несколько дней.