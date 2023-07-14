Названы вещи, которые запрещено делать на Летние Кузьминки 14 июля

Традиции на Летние Кузьминки
14 июля можно копать и пахать землю, пропалывать грядки.
Хороший день, чтобы собрать ягоды и сварить из них компот, варенье и другие заготовки. Если сделать их 14 июля, они будут обладать особым вкусом.
При этом сваренное сегодня малиновое варенье нельзя отдавать кому-либо - к неудачам в личной жизни.
Вечером собирали стол, звали гостей и готовили особую кашу, в которую добавляли продукты, принесенные гостями.
Лучшие цвета для праздничной одежды сегодня — красный и белый. Не обязательно, чтобы вся одежда была в таких цветах, достаточно одной детали нужного цвета.
Варенье.
СС0
Что нельзя делать на Летние Кузьминки
- Нельзя работать кузнецам, поскольку у них сегодня праздник. А работой они могут привлечь сильный град, который повредит посадки и урожай.
- Нельзя тратить много денег, делать крупные покупки. Экономия обернется удачей и благополучием в финансовой сфере и обеспечит семью достатком.
- Нельзя завидовать, даже белой завистью - собственных целей и желаний добиться не получится.
- Нельзя грустить, плакать и унывать. Хорошее настроение привлечет удачу и решение от любых проблем и неурядиц.
- Не стоит делиться тайнами или слушать чужие секреты - все выйдет наружу.
Варенье.
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Приметы на 14 июля
- Ночью звезды мерцают, а утром появились тучи — будет сильная гроза.
- Желтые листья появились — осень будет ранняя.
- Огонь у свечи маленький и светит тускло — будет дождь.
- Паук на паутинке спускается — стоит ожидать теплую погоду.
- Ветер в теплую погоду резко меняет направление — будет дождь.
- Ветер усилился — к осадкам.
- Сорока кричит — можно ждать продолжительную жару.
- Западный ветер — погода будет мокрой.