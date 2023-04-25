Традиции на Радоницу
Если на Радоницу дома устраивали трапезу, для усопших родственников ставили отдельные стул и тарелку, накладывали ту же еду.
Впоследствии из тарелки для умерших есть нельзя, ее лучше отдать питомцам. Иногда приборы не убирают до утра — души могут прийти ночью, когда все спят, и порадоваться, что их не забыли.
Во время застолья также распахивали окна, приглашая души предков в дом. На подоконник ставили угощения и воду.
В Родительский день было принято окликать первый весенний дождь — для этого пели специальные песни-заклички.
Если дождь пошел, им обязательно умывались — считалось, что он дарит счастье. Девушки на выданье же умывались радоницким дождем через серебряное или золотое кольцо, предварительно набрав его в емкость.
Перед сном нужно хорошо заправить постель, а лучше вообще заменить ее на чистую.
Большое внимание стоит уделить домашним животным — хорошо накормить, выгулять, расчесать, погладить, приласкать. Такое поведение впустит удачу и добро в дом.
Что нельзя делать на Родительский день
- Нельзя грустить, страдать, унывать — сегодня нужно радоваться, гнать от себя невеселые мысли, не грустить по умершим.
- Нельзя напиваться. Можно выпить немного, но злоупотреблять категорически не рекомендуется — усопшим это не понравится.
- Нельзя заставлять всю могилу продуктами, тем более скоропортящимися. Лучше вообще раскрошить продукты, чтобы птицам было удобнее съесть — считалось, что души умерших приходят в мир именно в виде птиц.
- Нельзя ругаться и ссориться, особенно это касается родственников — можно расстроить своих почивших родных.
- Нельзя отказываться от общения с родственниками, даже если у вас не самые лучшие отношения, есть разногласия.
- Нельзя отказывать просящим.
- Нельзя заниматься уборкой — сегодня у Домового выходной, а уборка нарушит его покой и разозлит.
- Охотники старались не ходить на промысел — считалось, что в этот день медведи прячутся в кустах и могут неожиданно подстеречь.
- Нельзя ходить неумытыми, в грязной или вчерашней одежде — сложности долго не решатся или появятся другие проблемы из прошлого.
- Нельзя пить обычную воду — сегодня она может забрать силы у человека. Лучше пить кофе, чай, соки, морсы, квас, кефир и другие напитки.
- Нельзя рассказывать о своих планах, надеждах, помыслах, идеях — сбыться в этом случае им будет не суждено, их могут сглазить.
- Нельзя вытираться чужим полотенцем — можно забрать проблемы его хозяина.
Народные приметы на 25 апреля
- В полдень появились темные облака — к вечеру пойдет дождь.
- Дождь — первые дни мая будут с дождями.
- Холодное утро и сухой день — лето будет засушливым.
- Ива распушилась — заморозков больше не будет.
- Снег растаял полностью — снега больше не будет.
- Солнце светит ярче обычного — остаток весны теплый.
- После полудня пошел дождь — лето солнечное, жаркое и сухое.
- Перед рассветом сильно мерцают звезды — через три дня ждите дождь.
- Пасмурно — урожай хороший, но только в следующем году.
- Услышать гром — будут ждать серьезные перемены в ближайшем будущем.
- Увидеть голубя — к окончанию черной полосы в жизни.
- На кладбище или под окнами дома много и громко каркают вороны — впереди сложные испытания.
- Багряный рассвет — будет ветер, возможен дождь.
- После дождя блеснула молния — погода прояснится.
- Цветки маргариток низко наклонились — скоро начнется дождь.