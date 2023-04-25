25 апреля — православная Радоница, Родительский день и народный праздник Василий Парильщик. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции на Радоницу

Если на Радоницу дома устраивали трапезу, для усопших родственников ставили отдельные стул и тарелку, накладывали ту же еду.

Впоследствии из тарелки для умерших есть нельзя, ее лучше отдать питомцам. Иногда приборы не убирают до утра — души могут прийти ночью, когда все спят, и порадоваться, что их не забыли.

Во время застолья также распахивали окна, приглашая души предков в дом. На подоконник ставили угощения и воду.

В Родительский день было принято окликать первый весенний дождь — для этого пели специальные песни-заклички.

Если дождь пошел, им обязательно умывались — считалось, что он дарит счастье. Девушки на выданье же умывались радоницким дождем через серебряное или золотое кольцо, предварительно набрав его в емкость.

Перед сном нужно хорошо заправить постель, а лучше вообще заменить ее на чистую.

Большое внимание стоит уделить домашним животным — хорошо накормить, выгулять, расчесать, погладить, приласкать. Такое поведение впустит удачу и добро в дом.

Уборка. CC0

Что нельзя делать на Родительский день

Нельзя грустить , страдать , унывать — сегодня нужно радоваться , гнать от себя невеселые мысли , не грустить по умершим.

страдать унывать — сегодня нужно радоваться гнать от себя невеселые мысли не грустить по умершим. Нельзя напиваться. Можно выпить немного , но злоупотреблять категорически не рекомендуется — усопшим это не понравится.

но злоупотреблять категорически не рекомендуется — усопшим это не понравится. Нельзя заставлять всю могилу продуктами , тем более скоропортящимися. Лучше вообще раскрошить продукты , чтобы птицам было удобнее съесть — считалось , что души умерших приходят в мир именно в виде птиц.

тем более скоропортящимися. Лучше вообще раскрошить продукты чтобы птицам было удобнее съесть — считалось что души умерших приходят в мир именно в виде птиц. Нельзя ругаться и ссориться , особенно это касается родственников — можно расстроить своих почивших родных.

особенно это касается родственников — можно расстроить своих почивших родных. Нельзя отказываться от общения с родственниками , даже если у вас не самые лучшие отношения , есть разногласия.

даже если у вас не самые лучшие отношения есть разногласия. Нельзя отказывать просящим.

Нельзя заниматься уборкой — сегодня у Домового выходной , а уборка нарушит его покой и разозлит.

а уборка нарушит его покой и разозлит. Охотники старались не ходить на промысел — считалось , что в этот день медведи прячутся в кустах и могут неожиданно подстеречь.

что в этот день медведи прячутся в кустах и могут неожиданно подстеречь. Нельзя ходить неумытыми , в грязной или вчерашней одежде — сложности долго не решатся или появятся другие проблемы из прошлого.

в грязной или вчерашней одежде — сложности долго не решатся или появятся другие проблемы из прошлого. Нельзя пить обычную воду — сегодня она может забрать силы у человека. Лучше пить кофе , чай , соки , морсы , квас , кефир и другие напитки.

чай соки морсы квас кефир и другие напитки. Нельзя рассказывать о своих планах , надеждах , помыслах , идеях — сбыться в этом случае им будет не суждено , их могут сглазить.

надеждах помыслах идеях — сбыться в этом случае им будет не суждено их могут сглазить. Нельзя вытираться чужим полотенцем — можно забрать проблемы его хозяина.

Барнаул после дождя. Михаил Хаустов

Народные приметы на 25 апреля

В полдень появились темные облака — к вечеру пойдет дождь.

Дождь — первые дни мая будут с дождями.

Холодное утро и сухой день — лето будет засушливым.

Ива распушилась — заморозков больше не будет.

Снег растаял полностью — снега больше не будет.

Солнце светит ярче обычного — остаток весны теплый.

После полудня пошел дождь — лето солнечное , жаркое и сухое.

жаркое и сухое. Перед рассветом сильно мерцают звезды — через три дня ждите дождь.

Пасмурно — урожай хороший , но только в следующем году.

но только в следующем году. Услышать гром — будут ждать серьезные перемены в ближайшем будущем.

Увидеть голубя — к окончанию черной полосы в жизни.

На кладбище или под окнами дома много и громко каркают вороны — впереди сложные испытания.

Багряный рассвет — будет ветер , возможен дождь.

возможен дождь. После дождя блеснула молния — погода прояснится.

Цветки маргариток низко наклонились — скоро начнется дождь.

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