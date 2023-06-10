Названы вещи, которые строго запрещено делать в народный праздник Никита Гусятник

10 июня 2023 года проходит народный праздник Никита Гусятник и церковный день памяти преподобного Никиты Халкидонского исповедника. Altapress.ru рассказывает приметы, традиции и запреты этого дня.

Традиции 10 июня

Откуда пошло такое название праздника? В народных представлениях Никита стал покровителем гусей. В этот праздник молились святому о защите гусей от опасностей, болезней и хищников.

Поэтому в этот день гусятам варили специальную кашу — пшено на святой воде, в которую крошили куриные или гусиные яйца. Задабривали и водяного, бросали в воду угощения или украшения, чтобы тот пощадил домашнюю птицу.

Еще этот день называли Полудницей, в честь особых духов, которые активизировались в жаркие дни, а особенно в полдень.

Принято верить, что полудницы следят за урожаем и помогают людям, однако они могут наказать ленивых. Они насылают на бездельника солнечный удар.

Спящего духи могут защекотать или заставить танцевать вместе с ними до потери сознания. На открытых пространствах в разгар летнего дня нельзя оставлять детей без присмотра.

По поверьям, мужчинам лучше не работать сегодня в поле. Полудницы могут принять женский образ и соблазнить, помутнить мужчине рассудок.

Птицы. Гуси СС0

Что нельзя делать 10 июня

Незамужним девушкам нельзя выходить на улицу в полдень. В них может вселиться злой дух.

Нельзя оставлять открытыми окна и двери. Злые духи могут проникнуть в дом и принести сплошные проблемы и неурядицы.

Родителям нельзя ругаться, а также бранить своих детей — благополучие и мир из семьи уйдут, начнутся частые скандалы.

Нельзя в этот день звать домой гостей. А если гости все же пришли, то после их ухода стоит подмести порог или прихожую.

Нельзя пускать в дом незнакомцев — могут похитить удачу.

Нельзя пугать детей, рассказывать им страшные истории, показывать фильмы ужасов — ребенок станет очень пугливым.

Нельзя материться, сквернословить, произносить ругательства, упоминать нечистого или имена недобрых духов — привлечь к себе внимание нечистой силы.

Нельзя относиться безразлично или грубо к гусям. Нельзя их ругать, бить, кидаться, махать на них руками, проявлять полное безразличие, плохо кормить.

Серые гуси. предоставлено Геблеровским экологическим обществом

Народные приметы 10 июня

Тихий, теплый и безветренный день без осадков — к осени можно ждать богатый урожай.

Дождь начинается крупными каплями — будет кратковременным.

Навозные жуки летают — к солнечному дню.

Много ящериц выползло погреться на солнце — к дождю и ветру.

Гуси чистятся и часто хлопают крыльями — перед дождем.

Много муравьев рядом с муравейником — к солнечной погоде.

Над лесом воздух будто бы посинел — к теплу.

Осы много летают — предвещают хорошую погоду.

Радуга после дождя быстро исчезает — наступит ясная погода.

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