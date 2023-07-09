Названы вещи, которые строго запрещено делать на праздник Давид Земляничник

9 июля — народный праздник Давид Земляничник и церковное празднование Тихвинской иконы Божией Матери. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Что можно делать 9 июля

Православная церковь чтит память преподобного Давида Солунского, который жил в V-VI веках.

В этот день принято молиться ему об избавлении от болезней, а также обращаться за советом в трудной жизненной ситуации.

Вторая часть названия праздника — "Земляничник". Как раз в это время в лесах созревает земляника — одна из самых любимых ягод в старину и сейчас.

В этот день отправлялись на сбор ягод, готовили сладкие блюда, заготовки на зиму. Собирать в этот день нужно не только ягоды, но и листья земляники. Их заваривали как чай и заготавливали заморозки на зиму.

Существует поверье, что если листья земляники положить в карман, любой человек согласится дать деньги в долг. Если сорванные в этот день листья земляники носить при себе беременным женщинам, то роды пройдут легко.

Этот день считается хорошим для любовных дел, которые пройдут благополучно и будут иметь большие перспективы на будущее.

Рано утром стоит отправиться в лес на сбор ягод и умыться еще не высохшей росой, которая находится на листьях земляники — женская привлекательность усилится.

Кроме того, в старину полагали, что самая вкусная земляника — та, на которой еще лежит роса, именно такую и нужно собирать как можно скорее.

В доме можно зажечь белую свечу. Считается, что это принесет благополучие, изобилие и достаток.

Земляника. freepik.com/topntp26

Что нельзя делать 9 июля

Многие приметы связаны со сбором земляники, которая поспевает в лесах. На сбор лесной ягоды сегодня нельзя ходить тем, кто накануне или в этот день ссорился, дрался, а также имеет в душе плохие мысли, чувство обиды, желание мести. Все ягоды у такого человека окажутся безвкусными или кислыми.

Сегодня нельзя мерить чужие украшения и обручальные кольца — будут проблемы в личной жизни. Также нельзя давать другим мерить или носить свои украшения — привлечь к себе проблемы в любви и семейных отношениях.

Нельзя ругать, бить, повышать голос, отчитывать, каким-либо образом наказывать домашних животных — в доме начнутся проблемы, посуда будет биться, техника выходить из строя, мебель ломаться.

Если человек отправляется в дальний путь, поездку, командировку, путешествие и так далее, нельзя думать о плохом, ждать неудач, вспоминать плохие события из прошлого.

Садовая земляника. freepik.com

Народные приметы 9 июля

Дождь — все лето будет мокрым.

Солнечно — хорошая погода продлится семь недель подряд.

Цветы стали сильнее источать аромат — перед дождем.

Утром хорошая погода — лето будет стоять до середины осени.

В ясную погоду предметы вдалеке видны будто в тумане — к осадкам.

Из туч слышится шум — к сильному ливню или граду.

Ласточки летают то вверх, то вниз — к сильному ветру, буре или урагану.

Перистые облака быстро плывут по небу — скорость ветра усилится.

Уродилось много ягод — зима окажется морозной, суровой.

Много росы — к урожаю огурцов.

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