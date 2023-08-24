Названы вещи, которые строго запрещено делать на Евпатия Коловрата 24 августа

Традиции на Евпатия Коловрата
Евпатий Коловрат — русский богатырь, живший в 18 веке, легендарный герой времен нашествия на Русь хана Батыя, упоминается в «Повести о разорении Рязани Батыем».
В это время начинают стрижку овец. Если состричь шерсть сейчас, то овцы как раз обрастут до холодов. Также можно начинать вязать теплые вещи, делать валенки.
А у кого нет овец - могут начать ухаживать за собаками и кошками и также вычесывать их, приводя шерсть в порядок.
Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
unsplash.com.
Что запрещено делать на Евпатия Коловрата
Нельзя иди на кладбище, гулять по болотам, отравляться в дикий лес. И вот почему:
- Считалось, что на болотах бродит белый конь, который ищет своего погибшего хозяина (Евпатия Коловрата).
- Также белый конь скачет по могилам, которые разрывает и плачет над умершими.
- В лесу же бродят неупокоившиеся души, а на сушу выходят русалки - поэтому нельзя ходить в лес, на охоту, рыбалку.
- По этой же причине нельзя злиться, ругаться, выпивать - можно привлечь вышедшую нечисть.
Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу, водопад.
unsplash.com.
Приметы на 24 августа
- Красный или алый восход — ждать ветер и дождливую погоду.
- Дождь во время восхода солнца — непогода затянется на несколько дней.
- Туман над водой стелется — к солнечным дням.
- Роса выпала на закате — завтра утром будет ясно и тепло.
- Большой урожай орехов — будет морозная зима с вьюгами.
- Мало грибов в этом году — зима предстоит холодная.
- Безветренный день сегодня — будет устоявшаяся теплая погода.
- Яркий и солнечный день — к сухому сентябрю.
- Молния без дождя — стоит ждать ливни.
- Встретить незнакомого белого коня — плохая примета.