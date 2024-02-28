Названы продукты, которые помогут повысить сексуальное влечение

Его снижение могут вызывать психоэмоциональные причины или дефицит половых гормонов, рассказала эндокринолог Екатерина Янг.

С пониженным либидо могут столкнуться даже молодые люди.

Но есть продукты, которые могут устранить возникшую проблему.

Для сохранения либидо эксперт советует включить в рацион продукты с содержанием цинка, витаминов группы В и магния, указывает "Росбалт".

Что нужно есть

Необходимо употреблять устрицы, орехи, шпинат, тыквенные семечки, мясо, морепродукты.

Специи тоже важны. К примеру, перец способствуют приливу крови к сосудам. А замена соли специями благотворно скажется на общем состоянии.

Яркий секс

Ранее несколько условий для яркого секса назвал эксперт.

Для активной сексуальной жизни требуется много энергии. Не нужно брать на себя лишнюю нагрузку на работе. Таким образом сохранится энергия для спальни.

Также для яркого секса важно умение озвучивать свои желания. Да и сам факт обсуждения тайных желаний может быть весьма эротичным. Любовь и щедрость — также необходимые условия для яркой сексуальной жизни.

Также психолог рассказал, как паре избежать скуки в сексе.

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