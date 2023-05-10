Назван точный метод предсказания землетрясений

В зоне будущего мощного землетрясения за какое-то время до его возникновения появляется определенное затишье, рассказал завлабораторией сейсмической опасности Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН Дмитрий Завьялов, пишет Газета.Ru.

Затишье может продолжаться до самого возникновения разрушительного землетрясения.

Смена затишья и активизации — и есть предвестник мощного сейсмособытия.

Рой слабых землетрясений также предшествует сильному. Также следует обратить внимание на изменение химического состава подземных вод. Всего предвестников насчитывают около 600.

Ранее водолазы на дне океана обнаружили предвестников самого мощного на планете землетрясения. Океанологи обнаружили неизвестные ранее дыры. Исследователи выяснили, что эти дыры начали активно испускать горячую жидкость. Дайверы-океанологи обнаружили сотни пугающих дыр. Ими "усеяно" дно Тихого океана. Они «плодятся» группами по три-четыре дыры на квадратный метр и расположены хаотично на глубине до 4 километров.

Прогноз

К исследованию океанологов подключились сейсмологи и геологи. И тут выяснилось, что дыры, выделяющие горячую жидкость, находятся на стыке Тихоокеанской и Североамериканской тектонических плит. И плиты — в активной фазе, движутся навстречу друг к другу.

Подземный толчок

Ученые предупреждают, что когда-нибудь из-за этих дыр может случиться самое мощное землетрясение на планете - магнитудой в 9 баллов.

Сейсмособытие приведет к разрушению каменных зданий и к образованию цунами высотой до 30,5 метра.

Закрытое исследование

Сейчас ученые проводят исследование по этому поводу. Но подробности пока держат в тайне.

Между тем мощное землетрясение произошло в Тихом океане магнитудой 7,0.