Назвали причину смерти девочки из Барнаула после пластической операции

По словам мамы, врачи ввели ребенка в искусственную кому. Судебно-медицинская экспертиза показала, что медики не восполнили объем потерянной крови. Это привело к смерти: у девочки началось кислородное голодание, произошел отек головного мозга и отказали органы.
Также вместе с наркозом ребенку ввели препарат, который запрещено давать детям, но маму об этом не предупредили.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
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