Навруз — 2024. Как отмечают свой «новый год» восточные народы

Навруз отмечают 21 марта восточные народы по всему миру. Само слово «Навруз» переводится с персидского как «новый день» или «новый год» — символ начала весны и обновление природы. Altapress.ru расскажет об истории и традициях этого праздника.

История праздника

Навруз берет свое начало в Древней Персии. Праздник связан с распространением зороастризма — древнейшей мировой религии. Он приобрел особую важность в период правления Ахеменидской династии в IV–V веке до нашей эры.

Навруз — важный праздник для многих народов Востока. Каждая нация вносит свои собственные традиции и особенности в празднование, но главными идеями торжества остаются связь с природой, продолжение жизненного цикла и обновление.

Со временем празднование Навруза стало не только национальным, но и культурным событием. В наши дни Навруз отмечают миллионы людей, отражая глубокую ценность и уважение к культурному наследию и единству народов.

Традиции Навруза

Традиции празднования Навруза различаются в зависимости от региона, но некоторые элементы встречаются повсеместно.

К празднику готовятся заранее — убираются в доме и раздают долги, чтобы встретить весну с чистым жилищем и без отягощающих обязательств.

На праздничный стол принято подавать традиционные блюда и сладости. Одним из самых известных угощений считается саману — сладкое блюдо из проса, которое символизирует богатство и изобилие. По традиции на столе должно быть семь продуктов, названия которых начинаются с буквы С персидского алфавита.

На Навруз также, как и на православную Пасху принято красить яйца и ставить их на стол. Скорлупу часто делают зеленой — по цвету обновляющейся природы.

Навруз — это время, когда родственники и друзья приезжают друг к другу, чтобы обменяться поздравлениями и вместе сесть за праздничный стол.

Весну привечают с помощью традиционных для атрибутов: ставят свечи на стол, поскольку огонь считается силой, оберегающей людей от злых духов. Еще один символ Навруза — проросшие ростки пшеницы, перевязанные красной лентой. Такими букетиками украшают дома и праздничные столы.

Поздравления с Наврузом

С Наврузом принято поздравлять всех, кого встречают в день торжества. Можно сказать «Навруз муборак!», что будет означать «С новым годом!», или просто пожелать счастливого праздника.

В этот день можно дарить и разнообразные подарки: цветы, сладости и украшения.

Поздравления с Наврузом в прозе, стихах и смс можно посмотреть здесь.

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