Нацпроект «Жилье и городская среда» в действии. Детские площадки обновили в 19 дворах Барнаула

Реализация национального проекта «Жилье и городская среда» продолжается в Барнауле. Работы в рамках нацпроекта находятся в активной фазе.

Как сообщили в пресс-центре администрации краевой столицы, благоустройство в настоящее время проводится в 53 дворах, а всего преобразятся в 2023 году 63 двора.

На данный момент 45 дворов уже заасфальтированы. А в 19 дворах появились новые современные детские площадки.

В 19 дворах Барнаула обновили детские площадки. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Новые детские и спортивные площадки также появились во дворах по адресам: улица Георгия Исакова, 202, 212, улица Малахова, 68, улица Взлетная, 51, улица Попова, 192, улица 50 лет СССР, 15, 27, Павловский тракт, 283, улица Сиреневая, 1, улица Балтийская, 55, улица Георгиева, 30, улица Островского, 62, улица Ким, 33, улица Кулагина, 26, проспект Комсомольский, 134, улица Сухэ-Батора, 8, 18.

В частности, во дворе дома по улице Восточная, 131 оборудовали современный спортивный комплекс из турников, лесенок, предназначенный для детей разных возрастов. Кроме того, здесь установили полюбившуюся детворе карусель и большую яркую песочницу. А для самых маленьких местных жителей установили игровой комплекс в виде домика с горкой.Во дворе дома № 57 по улице Попова специалисты смонтировали детские качели на цепях, установили спортивный комплекс, а также стол для настольного тенниса, тренажер и песочницу с крышей.

Отметим и то, что детские игровые и спортивные комплексы скоро будут установлены еще в 38 дворах Барнаула.

В 19 дворах Барнаула обновили детские площадки. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Ранее сообщалось, что общая стоимость работ в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» на территории Барнаула в 2023 году составляет 323,9 миллиона рублей.

Подрядчики заасфальтируют дворовые проезды, приведут в порядок площадки перед подъездами, смонтируют освещение, установят новые урны и скамьи.

Кроме того, при финансовом участии собственников жилья в Барнауле будут обустроены 41 парковочный карман, 13 контейнерных площадок, а в 57 дворах региональной столицы появится новое игровое и спортивное оборудование.