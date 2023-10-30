Народные проекты, которые объединяют неравнодушных и активных людей

17 лет исполнилось партии "Справедливая Россия — За правду", чья главная ценность — активные, неравнодушные люди, которые добиваются справедливости в решении проблем малой родины. К праздничной дате региональное отделение партии рассказало о ведущих проектах и акции "Неделя с депутатом".

Как сообщает пресс-служба алтайских социалистов, работа строится по разным направлениям. Один из проектов — "Народный сад" с раздачей порядка тысячи саженцев жимолости, клубники, малины, смородины.

Партии "Справедливая Россия — За правду" — реализация проекта "Народный сад". Источник: https://altai.spravedlivo.ru/.

Воспитанию чувства патриотизма посвящен конкурс детского рисунка "Герои России и Донбасса". В нём участвовали свыше 300 детей и десятки педагогов. Участники конкурса получили награды от депутата Госдумы, лидера алтайских социалистов Александра Терентьева. На следующий год планируется проведение второго конкурса детского рисунка.

Конкурс детского рисунка. Источник: https://altai.spravedlivo.ru/. Конкурс детского рисунка. Источник: https://altai.spravedlivo.ru/. Конкурс детского рисунка. Источник: https://altai.spravedlivo.ru/.

Проект "Коммунальный дозор" посвящен получению знаний о правах, расчётах тарифов, состоянии домов, деятельности управляющих компаний.

"Справедливая" команда отделения регулярно пополняется, число сторонников растёт. И это лучший показатель нашей работы. В ближайшее время партийные билеты получат 250 барнаульцев, которые не остались равнодушными к проблемам города, — отмечает руководитель барнаульских социалистов, депутат АКЗС Людмила Суслова.

К 17-летию барнаульские партийцы объявили акцию "Неделя с депутатом". Это прямой формат общения, любой желающий может задать вопрос о деятельности партии, рассказать о своей проблеме, поделиться идеями.

Для акции "Неделя с депутатом" предлагается несколько каналов связи. Первый — звонок в общественную приёмную депутата Госдумы, лидера алтайских социалистов Александра Терентьева по телефону 8 (3852) 56-95-10 или обращение лично по предварительной записи по адресу: Социалистический, 26.

Второй канал работает с секретарём Бюро регионального отделения партии в Алтайском крае, депутатом АКЗС Евгенией Боровиковой по телефону: 8 913- 029-9409.

Свои вопросы можно задать руководителю барнаульских социалистов, депутату АКЗС Людмиле Сусловой, написав на электронную почту mo.lenin@mail.ru или позвонив или написав по номеру: +7 (960) 951-11-42.

Обращения принимаются: