6 февраля
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Жизнь

Народные приметы в Аксиньев день: что нужно обязательно сделать 6 февраля

В народно-православном календаре 6 февраля отмечают Аксиньев день или Ксенью полузимницу. Православная церковь сегодня вспоминает двух святых Ксений — преподобную Римляныню и Петербургскую.

Зима, снег, девушка.
Зима, снег, девушка.
СС0

Традиции Аксиньева дня

В народе считали, что Аксинья делит зиму пополам. К этому времени заканчивалась ровно половина запасов хлеба.

Так как люди уже начинали морально готовиться к посевам хлеба, то пытались угадать, какой на него будет цена. Накануне 6 февраля крестьяне устраивали "экономические" гадания. Брали печеный хлеб и вечером взвешивали. Затем утром повторяли процедуру и смотрели:

  • если за ночь вес хлеба убавился, то и цена на него упадет;
  • если увеличился, то и хлеб подорожает;
  • если же вес за ночь не изменился, то и стоимость прежней останется.

Аксиньин день посвящали плодотворной работе. Считалось, что чем больше работы было сделано на 6 февраля, тем более плодотворным и богатым будет следующий год.

Зима. Лес.
Зима. Лес.
СС0

Что нельзя делать 6 февраля

  • Нельзя жадничать и отказывать в помощи - иначе дела будут идти плохо, а жизнь станет хуже.
  • Запрещено издеваться и смеяться над людьми.
  • Не стоит ругать своих родных и говорить о них плохо.
  • Нельзя лепить и готовить пельмени — к бедности и голоду.
  • Не рекомендуется есть мясо.
Пельмени.
Пельмени.
Фото источник ru.freepik.com

Приметы Аксиньева дня

  • Метель 6 февраля указывает на то, что весна будет поздняя.
  • Безветренная погода – вторая половина июля будет жаркой и сухой.
  • Облака видны на светлом небе – к хорошей погоде.
  • Редкие и высокие облака – к оттепели.

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