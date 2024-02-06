Народные приметы в Аксиньев день: что нужно обязательно сделать 6 февраля

В народно-православном календаре 6 февраля отмечают Аксиньев день или Ксенью полузимницу. Православная церковь сегодня вспоминает двух святых Ксений — преподобную Римляныню и Петербургскую.

Традиции Аксиньева дня

В народе считали, что Аксинья делит зиму пополам. К этому времени заканчивалась ровно половина запасов хлеба.

Так как люди уже начинали морально готовиться к посевам хлеба, то пытались угадать, какой на него будет цена. Накануне 6 февраля крестьяне устраивали "экономические" гадания. Брали печеный хлеб и вечером взвешивали. Затем утром повторяли процедуру и смотрели:

если за ночь вес хлеба убавился, то и цена на него упадет;

если увеличился, то и хлеб подорожает;

если же вес за ночь не изменился, то и стоимость прежней останется.

Аксиньин день посвящали плодотворной работе. Считалось, что чем больше работы было сделано на 6 февраля, тем более плодотворным и богатым будет следующий год.

Зима. Лес. СС0

Что нельзя делать 6 февраля

Нельзя жадничать и отказывать в помощи - иначе дела будут идти плохо, а жизнь станет хуже.

Запрещено издеваться и смеяться над людьми.

Не стоит ругать своих родных и говорить о них плохо.

Нельзя лепить и готовить пельмени — к бедности и голоду.

Не рекомендуется есть мясо.

Пельмени. Фото источник ru.freepik.com

Приметы Аксиньева дня

Метель 6 февраля указывает на то, что весна будет поздняя.

Безветренная погода – вторая половина июля будет жаркой и сухой.

Облака видны на светлом небе – к хорошей погоде.

Редкие и высокие облака – к оттепели.

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