Народные приметы 23 сентября: что нужно делать на Петра и Павла Рябинников

Народные традиции 23 сентября
Ко дню Петра и Павла созревшая рябина от осенних заморозков становилась сладкой. Ягоды начинали заготавливать впрок, варили из них компоты и целебные квасы. Рябина считалась отличным средством против болезней и нечистой силы, настой из нее употребляли для лечения простуды.
В этот день наши предки молились святым Петру и Павлу и просили помочь в зимовке.
Также сегодня заготавливали и веточки рябины. Они нужны были для того, чтобы отпугнуть все злые силы во время плохого самочувствия.
В этот праздник развешивают рябину под крышей дома, с целью ее провяливания и приобретения более сладкого привкуса. Собирают не все ягоды, часть оставляют на ветках деревьев, чтобы звери и птицы также могли полакомиться ими.
Народные приметы 23 сентября
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Много ягод рябины – к мокрой дождливой осени и длинной холодной суровой зиме.
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Если рябина не уродилась — осень будет сухой.
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Если человек не оставит ягод на дереве рябины — его ждут несчастья.
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Слабый мех у дичи — признак мягкой зимы.
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Много зайцев — на суровую зиму.
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Пень старый отсырел — к дождю.
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Пробка в пустой бочке стала туго выниматься — к ненастью.