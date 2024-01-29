Народные приметы Петрова дня: что можно и нельзя делать 29 января

Традиции Петрова дня
Православная Церковь отмечает день поклонения честным веригам святого и всехвального апостола Петра – одного из 12 апостолов Иисуса Христа.
Второе название праздника - Петр-полукорм - связано с зимними запасами корма скотине. Под конец января первая половина корма для домашних животных подходила к концу. В народе поговаривали: "На Петра-полукорма вышла половина зимнего корма".
По оставшимся запасам судили, кормить ли скотину вдоволь или же урезать ежедневную порцию. Из-за нерадивого хозяина домашние животные могли питаться впроголодь. На этот случай тоже есть поговорка: "Постится и скотина, если хозяин корму не припас".
Святого Петра стали считать покровителем скотины. Также на Руси апостолу Петру молились при горячке.
Что нельзя делать 29 января
- Запрещено драться и ругаться - плохими действиями можно привлечь нечисть.
- Не стоит обижать домашних животных - иначе покровитель Петр накажет.
- Не рекомендуется оставлять холодильник пустым - а то весь год пройдет в бедности.
- Нельзя подглядывать и подслушивать - для вас это плохо кончится.
Приметы Петрова дня
- Курица стоит на одной ноге – к морозу.
- Если морозно в этот день, лето будет жарким.
- Метель на Петра – к дождливому лету.
- Северный ветер – к морозам и похолоданию.
- Снег идет – весной много травы будет.
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