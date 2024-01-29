Народные приметы Петрова дня: что можно и нельзя делать 29 января

В народно-христианском календаре 29 января отмечают Петров день. Его еще прозвали "Петр-полукорм".

Традиции Петрова дня

Православная Церковь отмечает день поклонения честным веригам святого и всехвального апостола Петра – одного из 12 апостолов Иисуса Христа.

Второе название праздника - Петр-полукорм - связано с зимними запасами корма скотине. Под конец января первая половина корма для домашних животных подходила к концу. В народе поговаривали: "На Петра-полукорма вышла половина зимнего корма".

По оставшимся запасам судили, кормить ли скотину вдоволь или же урезать ежедневную порцию. Из-за нерадивого хозяина домашние животные могли питаться впроголодь. На этот случай тоже есть поговорка: "Постится и скотина, если хозяин корму не припас".

Святого Петра стали считать покровителем скотины. Также на Руси апостолу Петру молились при горячке.

Учхоз "Пригородное". Коровы. Ирина Пергаева.

Что нельзя делать 29 января

Запрещено драться и ругаться - плохими действиями можно привлечь нечисть.

Не стоит обижать домашних животных - иначе покровитель Петр накажет.

Не рекомендуется оставлять холодильник пустым - а то весь год пройдет в бедности.

Нельзя подглядывать и подслушивать - для вас это плохо кончится.

Холодильник. Продукты. СС0

Приметы Петрова дня

Курица стоит на одной ноге – к морозу.

Если морозно в этот день, лето будет жарким.

Метель на Петра – к дождливому лету.

Северный ветер – к морозам и похолоданию.

Снег идет – весной много травы будет.

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