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Жизнь

Народные приметы Петрова дня: что можно и нельзя делать 29 января

В народно-христианском календаре 29 января отмечают Петров день. Его еще прозвали "Петр-полукорм".

Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

Традиции Петрова дня

Православная Церковь отмечает день поклонения честным веригам святого и всехвального апостола Петра – одного из 12 апостолов Иисуса Христа.

Второе название праздника - Петр-полукорм - связано с зимними запасами корма скотине. Под конец января первая половина корма для домашних животных подходила к концу. В народе поговаривали: "На Петра-полукорма вышла половина зимнего корма".

По оставшимся запасам судили, кормить ли скотину вдоволь или же урезать ежедневную порцию. Из-за нерадивого хозяина домашние животные могли питаться впроголодь. На этот случай тоже есть поговорка: "Постится и скотина, если хозяин корму не припас".

Святого Петра стали считать покровителем скотины. Также на Руси апостолу Петру молились при горячке.

Учхоз &quot;Пригородное&quot;. Коровы.
Учхоз "Пригородное". Коровы.
Ирина Пергаева.

Что нельзя делать 29 января

  • Запрещено драться и ругаться - плохими действиями можно привлечь нечисть.
  • Не стоит обижать домашних животных - иначе покровитель Петр накажет.
  • Не рекомендуется оставлять холодильник пустым - а то весь год пройдет в бедности.
  • Нельзя подглядывать и подслушивать - для вас это плохо кончится.
Холодильник. Продукты.
Холодильник. Продукты.
СС0

Приметы Петрова дня

  • Курица стоит на одной ноге – к морозу.
  • Если морозно в этот день, лето будет жарким.
  • Метель на Петра – к дождливому лету.
  • Северный ветер – к морозам и похолоданию.
  • Снег идет – весной много травы будет.

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