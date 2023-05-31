1 июня
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Жизнь

Народные приметы: от чего стоит воздержаться на Федота Овсяника и Семь дев 31 мая

На Руси 31 мая отмечали день Федота Овсяника и Семи дев. Православная церковь вспоминает мученика Феодота Анкирского и семь дев мучениц: Александру, Текусу, Клавдию, Фаину, Евфрасию, Матрону и Иулию. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Овес. Молоко. Зерна
Овес. Молоко. Зерна
СС0

Традиции Федота Овсяника

В народе святого мученика Феодота в народе прозвали просто Федотом. Наши предки заметили, что день его памяти особенно благоприятен для посева овса, ведь он совпадает с полным озеленением дуба.

В народе приговаривали "Придет Федот, последний дубовый лист развернет" и "Когда дуб последний листок развернет, пора сеять овес".

В древности под дубами совершались брачные церемонии славянских народов. Молодым нужно было взяться за руки и трижды обойти вокруг дерева. Такой союз считался скрепленным на всю жизнь и священным.

Знахари в последний майский день заговаривали боль в спине.

Дуб. Желудь.
Дуб. Желудь.
СС0

Что запрещено делать 31 мая?

  • Не рекомендуется планировать важные дела и выполнять ответственную работу - они могут пойти не по плану.
  • Нельзя покупать ношеные вещи - а то придется возвращать старые долги.
  • Не стоит устраивать шумные, громкие и многолюдные застолья - иначе в дом можно призвать несчастье.
  • Запрещено мерить чужие обручальные кольца - в семье будет процветать ложь и обман.
Обручальные кольца
Обручальные кольца
altapress.ru

Приметы Семи дев

  • Дуб перед ясенем лист пустит – к засушливому лету.
  • Пар от земли идет – к дождю.
  • Яблоня и рябина поздно расцвели – к поздней осени.
  • Кукушка долго и без остановки кукует – к наступлению теплых деньков.
  • Во время заката солнце бледным стало – к дождю.
  • Дождевая туча шумит – к граду и ветру.
  • Солнце в дымку опускается – к осадкам.
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