29 апреля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Народные приметы на Вербное воскресенье

В этом году православные христиане отметят Вербное воскресенье 28 апреля. По-другому праздник называется Вход Господень в Иерусалим. Он отмечается ровно за неделю до Пасхи.

Верба.
Верба.
Анна Зайкова.

Народные приметы на Вербное воскресенье

  • Птиц накормить в Вербное воскресенье — к богатству.
  • Посадить новый цветок утром Вербного воскресенья — деньги в дом привлечь.
  • Дождь в этот день — к промозглому лету, а солнце — к сухому и жаркому.
  • Если к Вербному воскресенью растаял снег на крышах — май будет теплым и солнечным.
  • Если птицы поют на рассвете в Вербное воскресенье — год будет удачным.
  • Ясная и теплая погода на Вербное воскресенье сулит хороший урожай;
  • Ветреная погода — к прохладному лету;
  • Мороз — к рекордному урожаю пшеницы;
  • На березе раньше ольхи появились листочки — лето будет сухим; если ольха наперед — дождливым.

Вербное воскресенье отмечают в шестое воскресенье Великого поста.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Все события
Что будет на фестивале «Гаражка»
Свидание за гончарным кругом
Фестиваль «Цветение маральника» – 2024
В музыкальном театре Барнаула прошел "Женский клуб"
Выставка «В каждой букве душа»
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость