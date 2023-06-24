24 июня - народный праздник Варфоломеев день и церковный день памяти апостолов Варнавы и Варфоломея. Altapress.ru рассказывает о традициях, приметах и запретах этого дня.

Традиции на Варфоломеев день

Стоит провести время с семьей или своей второй половинкой, попытаться исправить разногласия, устроить романтический или семейный ужин, укрепить отношения. Светлые чувства отпугнут все темное и недоброе.

Хороший день для примирения, можно сделать первый шаг навстречу, простить, попросить прощения.

Праздник также называли Варнавой Земляничником. В лесах начинает поспевать земляника - пора отправляться на ее сбор.

Ягода. Клубника. Земляника ССО

Что нельзя делать 24 июня

Нельзя собирать траву, рвать цветы, собирать урожай, срезать растения для приготовления блюд. Растения могут быть повреждены происками нечисти.

Чтобы не привлечь нечисть, нельзя ругаться, ссориться, конфликтовать. Ссора между влюбленными или супругами в итоге может привести к разладу отношений и даже расставанию.

Не рекомендуется изменять свою внешность, менять прическу, цвет волос, макияж, маникюр, делать татуировки - изменения могут сказаться негативно на внешности.

Нельзя рассказывать о своих планах и желаниях другим людям. Сказанное может испортить все дела. Также не стоит говорить слова «хочу», «хотелось бы» и так далее.

Нельзя начинать что-то новое (работа, бизнес, ремонт, строительство, творчество, хобби, хозяйство). Любые начинания сегодня могут обернуться полным провалом.

Нельзя звенеть монетами в кармане — привлечь нечисть, которая начнет вредить финансовому благополучию.

Нельзя жаловаться другим людям на свою жизнь, беды, проблемы, болезни, тяжкую судьбу — ситуация может еще больше усугубиться.

Нельзя спрашивать о чужих болезнях (если вы не врач), и прислушиваться к чужим рассказам об их проблемах со здоровьем. По народным поверьям, недуги можно к себе притянуть.

Нельзя жадничать - можно самим оказаться в роли просящего и еще долгое время на всем экономить.

Ягода. Клубника. Земляника ССО

Приметы на 24 июня

Звезды с зеленым оттенком — к жаркой погоде.

Гуси стаей летят против ветра — будет холодная погода.

Капельки сока на кленовых листьях — к дождю.

Солнце на рассвете закрыто тучами — к дождю вечером.

Духота утром — к ненастью.

Цветы издают сильный аромат — к дождю.

Вороны сидят на нижних ветвях деревьев и чистятся — будет дождь.

В ясный день голуби прячутся в укрытии — к непогоде.

Утром пчелы в ульях сидят — к осадкам.

Туман по воде стелется — будет много грибов.

Дождь и солнце — ненастная погода скоро закончится.

Утки активно плещутся и ныряют — к дождю.

Теплая ночь — к богатому урожаю плодов.

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