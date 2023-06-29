29 июня - народный праздник Тихон Тихий и церковный день памяти святителя Тихона Амафунтского. Altapress.ru рассказывает о традициях, приметах и запретах этого дня.

Традиции на Тихона Тихого

Святому Тихону молятся для снятия зубной боли, избавления от болезней зубов.

Тихону Амафунтскому молятся об избавлении от переживаний, тревоги, испуга, навязчивых мыслей, об успокоении после плохих событий в жизни.

С этого дня, по старинным представлениям, затихают все певчие птицы, кроме соловья, которые не поют до самого Петрова дня (12 июля).

Также перестают издавать громкие звуки, ходят тихо и прячутся в лесных укрытиях звери. В лесу становится тихо. Кроме того, даже Солнце по небу идет тише (медленнее), чем обычно.

В старину устраивали особые пиры — толоки. На такие пиры приглашали тружеников, которых угощали, устраивали для них игры и развлечения. Здесь же набирали работников для унавоживания полей и других сезонных дел.

Горы, природа, снежные горы, летние горы, озеро. unsplash.com.

Что нельзя делать на Тихона Тихого

Нельзя лениться - Святой Тихон может наказать лентяя. Работа может быть не только физическая, но и умственная. За труд человек может получить помощь, благополучие в профессиональной деятельности.

Нельзя что-то начинать — строительство, долгосрочный капитальный ремонт, новый бизнес и даже новые рукодельные работы — результат принесет разочарование.

Нельзя месить тесто, готовить выпечку из теста, использовать для приготовления блюд муку — к денежным трудностям.

Нельзя сеять и сажать растения. По поверьям, на этот день распространяется посевной запрет. В противном случае все посаженное не вырастет или даст плохой урожай.

Нельзя ругаться, ссориться - это приведет к долгосрочной вражде.

Можно собирать только лекарственные растения травникам. А вот просто так рвать цветы, чтобы сплести венок или принести домой для украшения, нельзя. Загубленные цветы принесут человеку проблемы и беды.

Нельзя обижаться - можно испортить свою жизнь. Наоборот, стоит простить своих обидчиков, понять их поступки и поведение, попытаться сгладить углы — к улучшениям в жизни.

Горы, природа, снежные горы, летние горы. unsplash.com.

Приметы на 29 июня

Туман вечером — погода улучшится.

Рыба мечется в воде — будет ливень.

Дождь с мелкими каплями — непогода затянется.

Млечный путь на небе хорошо виден — к ясному дню.

На окнах капли росы оседают — перед дождем.

Вороны сидят клювами в одну сторону — к сильному ветру.

Полевой вьюнок цветы закрыл — к осадкам.

Пузыри во время дождя на воде — осадки затянутся.

Кузнечики замолкли — к дождливой погоде.

Воробьи играют — будет теплый день.

Перистые облака плывут с восточной стороны — к стабильной теплой погоде.

Вода в реке убывает — к дождю.

Вода в реке прибывает — к ясному и солнечному дню.

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