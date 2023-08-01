Народные приметы на праздник Макрины. Что строго запрещено делать 1 августа

1 августа - народный праздник Макрины и церковный Обретение мощей преподобного Серафима Саровского. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции на праздник Макрины

Народный праздник называют как Макриной, так и Мокриной. По поверьям, в этот день часто бывает мокро, то есть идет дождь.

Чем сильнее дожди, тем более мокрой окажется осень. Если день сухой - осенью будет небольшое количество осадков. Кроме того, дождь предсказывает хороший урожай ржи и орехов.

Если день был сухой, проводили обряд или ритуал на вызывание осадков. Одна из девушек представлялась Мокриной, наряжалась в праздничное платье, ей вручали колосья хлеба, которые она относила к реке и уговаривала её пролить на землю дождь.

Считается, что оводы сегодня кусаются в последний раз, лето для них заканчивается.

Девушка осенью в лесу. СС0

Что нельзя делать на праздник Макрины

Если к дому пристал бездомный рыжий кот, прогонять его нельзя - вместе с ним приходит удача. Если впустить в свой дом кота нет никакой возможности, нужно найти для него хозяев.

Нельзя поднимать найденные на улице деньги - можно притянуть к себе проблемы их хозяина.

Нельзя ругаться, повышать на других людей голос, особенно с родными - приведет к затяжному конфликту.

Нельзя есть яблоки — к мелким неприятностям.

Нельзя забивать скотину и птицу — к серьезной болезни в семье.

Нельзя готовить квашеную капусту, солить огурцы, делать квас.

Нельзя ходить на рыбалку - русалки могут притвориться большой рыбой и заманить человека в воду.

Если в этот день идет дождь, на улицу нельзя выходить именинникам, иначе ливни затянутся.

Осень. СС0

Приметы на 1 августа

Дождь — осень мокрая, к хорошему урожаю ржи и грибов.

Сильный ветер — погода осенью будет часто меняться.

Много вишни уродилось — зима предстоит суровая.

Жара — установится засуха.

Восточный ветер — к грозе.

Луна в тумане — к осадкам.

Пауков не видно — к похолоданию.

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