Народные приметы на праздник Макрины. Что строго запрещено делать 1 августа

Традиции на праздник Макрины
Народный праздник называют как Макриной, так и Мокриной. По поверьям, в этот день часто бывает мокро, то есть идет дождь.
Чем сильнее дожди, тем более мокрой окажется осень. Если день сухой - осенью будет небольшое количество осадков. Кроме того, дождь предсказывает хороший урожай ржи и орехов.
Если день был сухой, проводили обряд или ритуал на вызывание осадков. Одна из девушек представлялась Мокриной, наряжалась в праздничное платье, ей вручали колосья хлеба, которые она относила к реке и уговаривала её пролить на землю дождь.
Считается, что оводы сегодня кусаются в последний раз, лето для них заканчивается.
Что нельзя делать на праздник Макрины
- Если к дому пристал бездомный рыжий кот, прогонять его нельзя - вместе с ним приходит удача. Если впустить в свой дом кота нет никакой возможности, нужно найти для него хозяев.
- Нельзя поднимать найденные на улице деньги - можно притянуть к себе проблемы их хозяина.
- Нельзя ругаться, повышать на других людей голос, особенно с родными - приведет к затяжному конфликту.
- Нельзя есть яблоки — к мелким неприятностям.
- Нельзя забивать скотину и птицу — к серьезной болезни в семье.
- Нельзя готовить квашеную капусту, солить огурцы, делать квас.
- Нельзя ходить на рыбалку - русалки могут притвориться большой рыбой и заманить человека в воду.
- Если в этот день идет дождь, на улицу нельзя выходить именинникам, иначе ливни затянутся.
Приметы на 1 августа
- Дождь — осень мокрая, к хорошему урожаю ржи и грибов.
- Сильный ветер — погода осенью будет часто меняться.
- Много вишни уродилось — зима предстоит суровая.
- Жара — установится засуха.
- Восточный ветер — к грозе.
- Луна в тумане — к осадкам.
- Пауков не видно — к похолоданию.