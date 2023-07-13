13 июля - народно-христианский праздник Двенадцать апостолов и церковный Собор славных и всехвальных 12 апостолов. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции на Собор славных и всехвальных 12 апостолов

Лето вступает в свою самую жаркую пору. Ни в коем случае нельзя недооценивать опасность жары, яркого солнца, продолжительного дня. Это касается возможности обгореть на солнце, перегреться, получить солнечный удар.

Особой заботы в такое время требуют растения и домашние животные, которые страдают от жары. Также следили за пожаробезопасностью, поскольку огонь может разгореться от одной искры.

13 июля хорошо умыться родниковой или колодезной водой. Если умыться рано утром, сил и здоровья прибавится.

Встретить рассвет — год будет удачным и полным радости.

Главное ритуальное яство в этот день - яйца. Было принято красить яйца в желтый цвет, обмениваться ими. Из яиц готовили разнообразные блюда. Если в этот день съесть натощак крашеное в желтый цвет яйцо, счастье не заставит себя ждать.

В старину делали куклу из соломы, наряжали ее в сарафан, надевали бусы, носили с песнями по деревне или селу, а после относили к реке, озеру или другому водоему, раздевали и бросали в воду.

Травники продолжают собирать целебные и магические травы, так как в период, когда проходит «макушка лета», солнце заряжает всю природу своими мощными силами.

Хороший день для проведения процедур омоложения — использование масок, кремов или поход к косметологу.

Природа Алтая, лето. Пресс-служба "Курорт Белокуриха".

Что нельзя делать на праздник Двенадцать апостолов

В этот день желательно не выходить из дома без оберега. Считается, что можно легко стать жертвой сглаза, порчи, колдовских влияний.

Нельзя назначать встречи и свидания на первую половину дня — окажутся неудачными.

Нельзя весь день сидеть дома. Если есть возможность, то нужно хотя бы на короткое время выйти на улицу, особенно если светит солнце — погреться под его лучами, подышать свежим летним воздухом.

После того как взошло солнце и до его захода лучше не ложиться спать, иначе можно проспать счастье и удачу.

Нельзя копать землю, сажать и пересаживать растения — к плохому урожаю. Можно только поливать или также укрывать.

Нельзя сквернословить, упоминать нечистого, ссориться, вступать в конфликты — можно вступить на черную полосу жизни. Особенно нельзя ругаться с родными и близкими — к большим проблемам в семье, разногласиям, длительной вражде.

Нельзя отказываться от приглашения в гости или совместной прогулки (если нет веских причин) — к ухудшению отношений и социальной жизни.

Нельзя стричь волосы и ногти — плохая примета. По старинным представлениям, так можно укоротить свою судьбу.

Нельзя пребывать в грусти, предаваться унынию, поощрять у себя и других людей злобу, негатив, желание сделать плохое, отомстить. Все это может привести к серьезным проблемам, которые возникнут в результате неправильного поведения и вызовут крайне неприятные последствия.

Нельзя хвалиться достатком, имуществом, собственными силами, здоровьем, любовными успехами — начнутся проблемы в этой сфере жизни.

Трава, природа. СС0

Приметы на 13 июля

Кукушка кукует — лето будет теплым и продолжительным.

Высокий вихрь — к теплому дню.

Карп держится ближе ко дну — к теплой погоде без осадков.

В жаркий день наблюдается юго-восточный ветер — завтра будет тепло.

Утром есть роса — к солнечной погоде.

Нет росы — к дождю.

Облако желтоватого цвета — предстоит дождь.

Белые облака плывут против ветра — к осадкам.

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