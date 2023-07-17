17 июля
﻿
Жизнь

Народные приметы на праздник Андрей Налива. Что запрещено делать 17 июля

17 июля - народный праздник Андрей Налива и церковный день памяти преподобного Андрея Рублева.

Земляника.
Земляника.
freepik.com/topntp26

Традиции на праздник Андрей Налива

Чтобы нечисть не пробралась в жилище, его окуривали дымом зверобоя. Веточки зверобоя вешали над порогом, возле двери, на подоконнике.

Традиционным блюдом 17 июля считается овсяная каша с маслом. Кто отведает сегодня такое блюдо, тот будет пользоваться крепким здоровьем.

Нельзя убивать мух и комаров — их количество только увеличится.

Если во время дождя на вас попали капли, не нужно их вытирать, стоит дать им высохнуть. Считается, что дождевая вода в этот день обладает целительными силами.

Каша
Каша
CC0

Что нельзя делать на праздник Андрей Налива

  • Нужно избегать начала или старта чего-то нового, будь то отношения, работа, важный проект, долгосрочный ремонт или строительство.
  • Нельзя брать и давать в долг — к затруднениям в денежном плане.
  • Отправляться в дальний путь, заниматься торговлей, куплей/продажей лучше во второй половине дня. А вот в первой все может пойти не по плану.
  • Нельзя детей оставлять без присмотра, особенно младенцев, иначе может нечисть навредить или сильно испугать.
  • Нельзя ремонтировать обувь и одежду, подшивать, подклеивать, отдавать в мастерскую по ремонту — к неприятностям в личной жизни.
  • Не стоит покупать обувь и одежду — к проблемам со здоровьем. Считается, что покупка предметов гардероба — это небольшое обновление жизни, начало чего-то нового, и если выбрать плохой день, то и обновление будет неудачным.
  • Если отправляетесь в гости — в чужой дом нельзя приходить с пустыми руками, обязательно нужно принести подарок или вкусное блюдо, угощение. Жадность в гостях приведет к денежным сложностям.
  • Нельзя сквернословить, упоминать нечистого, скандалить, выяснять отношения — можно привлечь духи болезней и неудач.
  • Если привязалась добрая собака, ее не рекомендовалось отгонять - она считается защитником от бед.
Зонты.
Зонты.
unsplash.com

Приметы на 17 июля

  • Какая погода 17 июля, такая будет и 11 августа.
  • Листья начали желтеть — к ранней осени.
  • Много облаков — к теплой погоде.
  • Сильный гром — к граду.
  • В лесу много ягод — зима будет холодной.
  • Утренняя заря или закат ярко-красные — к ненастью.
  • Рыбы вьюны поднимаются к поверхности — перед грозой.
  • Стрижи пропали — скоро наступит затяжное ненастье.
  • Яркая радуга — предстоит сильный дождь.

Источник.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость