17 мая - народный праздник Пелагея Заступница или День баклушников и церковный день памяти мученицы Пелагии Тарсийской. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции на Пелагею Заступницу

На Руси святая Пелагия стала считаться заступницей невинных дев, а также тех, кого несправедливо обидели или осудили. Святой молятся о защите и справедливости. Кроме того, считается покровительницей птиц, диких и домашних.

Другое название праздника — День баклушников. В этот день рубили деревья для того, чтобы сделать из них заготовки для деревянных ложек (баклуши).

Чтобы защитить посадки на огороде от нечистой силы, на грядку ставили треснутый горшок вверх дном, внутрь которого помещали выдернутую с корнем крапиву.

Можно приглашать гостей, угощать их вкусными блюдами, или самим ходить в гости — к благополучию в доме.

Барнаул после дождя. Михаил Хаустов

Что нельзя делать в День баклушников

Нельзя обижать птиц, употреблять их мясо. Домашних птиц не стоит обходить вниманием, плохо кормить и поить - к сложностям в доме.

Нельзя разводить сплетни. Тот, против кого направлена ложь, в итоге будет оправдан, а человек, который разводил и поддерживал слухи, пострадает.

Нельзя делать подарки — к печали и расстройствам. Особенный запрет распространяется на жемчуг, веники, метлы, лопаты, зеркала, иголки, булавки, черные перчатки, иконы, кошек и котят. Единственное, что можно подарить - деревянную ложку, которая сулит благополучие и сытость.

Нужно отказаться или быть очень осторожными с огнем, ножами и другими острыми, колющими и режущими предметами — можно получить ожог или травму.

Нельзя отказывать в помощи, особенно тем, кто оказался в сложной ситуации, по своей слабости или другим причинам подвергается травле, которого незаслуженно обижают. Если проигнорировать просьбы о помощи, в жизни начнется черная полоса. А вот тех, кто помогает и защищает, святая Пелагея Заступница будет оберегать.

Нельзя постригать ногти, делать маникюр — можно лишиться здоровья.

Нельзя ругаться, ссориться, кричать на других людей, грубить — к длительной черной полосе.

Кукушка, птица, природа. pixabay.com

Народные приметы 17 мая

Бледное солнце — непогода затянется.

Молния сверкнула на западной стороне неба — скоро пойдет дождь.

Воробьи летают стайками — к сильному ветру.

Ночью соловей поет — солнечный день предчувствует.

Лучи у восходящего солнца зеленоватого оттенка — день окажется пасмурным.

Терновник обильно зацвел — вторая половина мая будет холодная.

Много майских жуков — к засухе.

На траве утром нет росы — к перемене погоды.

Кукушка кукует — погода будет солнечной.

Сильный дождь — хороший урожай.

Увидеть зайца или кролика — к неприятностям.

Вороны садятся на дом — предупреждают о беде.

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