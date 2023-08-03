Народные приметы на Онуфрия Молчаливого. Какая вода обладает целебными свойствами 3 августа

Какая вода обладает целительными силами

3 августа набирали «молчаливую воду», которая, как считается, сегодня обладает целительными силами.

Это вода из родников, которые находятся вдалеке от человеческих поселений, в чаще леса.

3 августа 2023 года что можно делать

Молчаливым Онуфрия назвали потому, что он соблюдал молчаливый затвор. В народной традиции христианский день памяти слился со старинными традициями и обычаями.

В старину этот день отводили проверке закромов (где хранится зерно) — ремонт, уборка, проветривание, наведение порядка.

Данная традиция перенеслась и на современный мир. Так, например, сегодня полагается проверить, помыть, почистить, привести в порядок кладовку, холодильник, шкафы, подвал, погреб и другие места и мебель, где что-либо хранится.

Хороший день для борьбы с насекомыми и грызунами в доме. Если таковые присутствуют в жилище, можно приступить к их уничтожению, чтобы данная работа прошла благополучно.

Цветы, природа. СС0

Что нельзя делать на Онуфрия Молчаливого

Нельзя много разговаривать, болтать просто так, попусту, не по делу. Нужно говорить как можно меньше, особенно за делами, работой, едой - тогда день окажется успешным.

Нельзя есть сырые яблоки — к проблемам с желудком. Но можно есть яблоки обработанные, например, запеченные в пироге, яблочное варенье и так далее.

Нельзя спорить, выяснять отношения, устраивать сцены ревности, скандалить, вступать в конфликт.

Нельзя отказывать в помощи. Если человек просит о чём-то, нужно постараться ему помочь.

Фортуна сегодня может быть на вашей стороне, потому не стоит сразу отказываться от поступающих предложений. Даже если поначалу они могут показаться ненужными и бесперспективными, в последующем такие предложения способны принести много удачи и новые возможности.

Цветы, природа. СС0

Народные приметы на 3 августа

Много росы — урожай льна будет плохим.

Дождь с грозой — к граду, сырой осени.

Пауки разрывают собственную паутину — к сильному ветру и ненастной погоде.

По низинам туман стелется — к теплой погоде.

Мелкие рыбки на поверхности воды плещутся — к теплу.

Дождливый и теплый день — будет много грибов.

Ночь холодная — зима окажется морозной.

Сороки раскричались — к теплой зиме.

Много светлячков — к ранней осени.

Источник.