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Жизнь

Народные приметы на Онуфрия Молчаливого. Какая вода обладает целебными свойствами 3 августа

3 августа - народный праздник Онуфрий Молчаливый и церковный день памяти пророка Иезекииля.

Лес, зелень, темный лес, природа.
Лес, зелень, темный лес, природа.
unsplash.com.

Какая вода обладает целительными силами

3 августа набирали «молчаливую воду», которая, как считается, сегодня обладает целительными силами.

Это вода из родников, которые находятся вдалеке от человеческих поселений, в чаще леса.

3 августа 2023 года что можно делать

Молчаливым Онуфрия назвали потому, что он соблюдал молчаливый затвор. В народной традиции христианский день памяти слился со старинными традициями и обычаями.

В старину этот день отводили проверке закромов (где хранится зерно) — ремонт, уборка, проветривание, наведение порядка.

Данная традиция перенеслась и на современный мир. Так, например, сегодня полагается проверить, помыть, почистить, привести в порядок кладовку, холодильник, шкафы, подвал, погреб и другие места и мебель, где что-либо хранится.

Хороший день для борьбы с насекомыми и грызунами в доме. Если таковые присутствуют в жилище, можно приступить к их уничтожению, чтобы данная работа прошла благополучно.

Цветы, природа.
Цветы, природа.
СС0

Что нельзя делать на Онуфрия Молчаливого

  • Нельзя много разговаривать, болтать просто так, попусту, не по делу. Нужно говорить как можно меньше, особенно за делами, работой, едой - тогда день окажется успешным.
  • Нельзя есть сырые яблоки — к проблемам с желудком. Но можно есть яблоки обработанные, например, запеченные в пироге, яблочное варенье и так далее.
  • Нельзя спорить, выяснять отношения, устраивать сцены ревности, скандалить, вступать в конфликт.
  • Нельзя отказывать в помощи. Если человек просит о чём-то, нужно постараться ему помочь.
  • Фортуна сегодня может быть на вашей стороне, потому не стоит сразу отказываться от поступающих предложений. Даже если поначалу они могут показаться ненужными и бесперспективными, в последующем такие предложения способны принести много удачи и новые возможности.
Цветы, природа.
Цветы, природа.
СС0

Народные приметы на 3 августа

  • Много росы — урожай льна будет плохим.
  • Дождь с грозой — к граду, сырой осени.
  • Пауки разрывают собственную паутину — к сильному ветру и ненастной погоде.
  • По низинам туман стелется — к теплой погоде.
  • Мелкие рыбки на поверхности воды плещутся — к теплу.
  • Дождливый и теплый день — будет много грибов.
  • Ночь холодная — зима окажется морозной.
  • Сороки раскричались — к теплой зиме.
  • Много светлячков — к ранней осени.

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