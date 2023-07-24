Народные приметы на Ольгу Страдницу. Что обязательно нужно сделать 24 июля

24 июля - церковный день памяти святой равноапостольной княгини Ольги и народный праздник Ольга Страдница. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Почему праздник называется Ольга Страдница

День называют Страдницей, потому что проходят активные полевые работы. Страда — это жатва и уборка хлеба, кошение травы.

Святой Ольге молились о благополучном завершении работ, а также чтобы дожди и росы не погубили сено.

Традиции на Ольгу Страдницу

24 июля нужно быть хозяйственными и бережливыми. Стоить посчитать запасы, рассчитать траты, составить план покупок. У организованных людей год окажется благополучным.

В это время в лесу поспевает ягода. Собирать ее нужно рано утром, а из урожая готовили заготовки на зиму и просто свежие блюда.

Также 24 июля часто идут ливни и случаются грозы, с этого дня дожди - частое явление.

Сегодня хороший день для работ в саду на огороде. Можно пересаживать, делать посадки, поливать, удобрять и собирать урожай. Но не стоит заниматься домашними цветами - можно потревожить Домового.

Сосновый лес. "Домстрой".

Что нельзя делать на Ольгу Страдницу

Категорически нельзя переедать - доходы упадут, будет недостаток в еде. Пища в умеренном количестве - к благополучию.

Нельзя устраивать ссоры, ругань, грубить, драться — есть вероятность испортить судьбу.

Нельзя, чтобы на каком-либо празднике было ровно 24 человека. Если уж гостей все-таки столько, нужно поставить дополнительные приборы и стул, будто для 25 человека. По приметам, если будет 24 человека, одного из гостей может скоро не стать.

Из дома нельзя ничего отдавать и одалживать — в хозяйстве начнутся проблемы.

Нельзя идти в лес с плохими мыслями - дом человека, который вступит с негативным мышлением в лес, пострадает от пожара.

Сосновый лес. pixabay.com.

Приметы на 24 июля

Резкий гром — к тихому дождю.

Гулкий гром — стоит ждать ливень.

Желтые листья начали падать с деревьев - осень будет ранняя.

Много пчел с утра - погода будет солнечная.

Много росы в огороде — будет плохой урожай помидоров.

День жаркий — будет хороший урожай зерновых.

Обилие комаров вечером — будет много ягод.

Много мошкары — к большому урожаю грибов осенью.

Гром — к хорошему клеву рыбы на следующий день.

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