Народные приметы на Ольгу Страдницу. Что обязательно нужно сделать 24 июля

Почему праздник называется Ольга Страдница
День называют Страдницей, потому что проходят активные полевые работы. Страда — это жатва и уборка хлеба, кошение травы.
Святой Ольге молились о благополучном завершении работ, а также чтобы дожди и росы не погубили сено.
Традиции на Ольгу Страдницу
24 июля нужно быть хозяйственными и бережливыми. Стоить посчитать запасы, рассчитать траты, составить план покупок. У организованных людей год окажется благополучным.
В это время в лесу поспевает ягода. Собирать ее нужно рано утром, а из урожая готовили заготовки на зиму и просто свежие блюда.
Также 24 июля часто идут ливни и случаются грозы, с этого дня дожди - частое явление.
Сегодня хороший день для работ в саду на огороде. Можно пересаживать, делать посадки, поливать, удобрять и собирать урожай. Но не стоит заниматься домашними цветами - можно потревожить Домового.
Что нельзя делать на Ольгу Страдницу
- Категорически нельзя переедать - доходы упадут, будет недостаток в еде. Пища в умеренном количестве - к благополучию.
- Нельзя устраивать ссоры, ругань, грубить, драться — есть вероятность испортить судьбу.
- Нельзя, чтобы на каком-либо празднике было ровно 24 человека. Если уж гостей все-таки столько, нужно поставить дополнительные приборы и стул, будто для 25 человека. По приметам, если будет 24 человека, одного из гостей может скоро не стать.
- Из дома нельзя ничего отдавать и одалживать — в хозяйстве начнутся проблемы.
- Нельзя идти в лес с плохими мыслями - дом человека, который вступит с негативным мышлением в лес, пострадает от пожара.
Приметы на 24 июля
- Резкий гром — к тихому дождю.
- Гулкий гром — стоит ждать ливень.
- Желтые листья начали падать с деревьев - осень будет ранняя.
- Много пчел с утра - погода будет солнечная.
- Много росы в огороде — будет плохой урожай помидоров.
- День жаркий — будет хороший урожай зерновых.
- Обилие комаров вечером — будет много ягод.
- Много мошкары — к большому урожаю грибов осенью.
- Гром — к хорошему клеву рыбы на следующий день.