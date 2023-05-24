24 мая - церковный день памяти Кирилла и Мефодия и народный праздник Мокей Мокрый. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции на Кирилла и Мефодия

Если пошёл дождь, то старались выйти на улицу, чтобы вымокнуть под ним или хотя бы немного намочиться. Дождь сегодня особенный - может подарить красоту, здоровье и силы.

Также проводили ритуалы для умилостивления града, чтобы, соответственно, градом не побило все посадки.

Занимаются работами по дому — уборка, стирка, починка инструментов, готовка и так далее. Еще лучше, если дела по дому будут проводиться дружно всей семьей — в доме надолго сохранится мир и согласие.

Интересная традиция бытовала в старину для девушек, желавших встречи суженого, ответной любви, свадьбы. Девушка плела венок такого размера, чтобы через него, как через обруч, можно было пропустить все тело. После его опускали в водоем, одновременно загадывая жениха. По поверьям, ночью его обнаружат русалки, будут с ним играться и отблагодарят девушку, которая подарила им такую забаву, хорошим человеком.

Как ни странно, этот день подходит для разрыва отношений. Если отжившие свое отношения закончить именно сегодня, то все пройдет тихо и гладко, с обоюдным согласием, расставшиеся останутся хорошими друзьями.

Флористы «Дон Пиона» запустили венки в центральный фонтан города в праздник Ивана Купалы. Дмитрий Лямзин

Что нельзя делать на Мокея Мокрого

Нельзя громко говорить и кричать, издавать любые громкие звуки вблизи открытых водоемов - можно разозлить русалок, которые, по поверьям, проявляют большую активность в этот день. Также не стоит купаться, бросать что-то в воду. Русалки за такое поведение могут наказать. На случай встречи с русалками брали с собой пучок полыни — если бросить полынь в лицо русалке, она тут же отступит.

Нельзя заниматься посадками растений. По народным представлениям, у ослушавшегося садовода или огородника все посадки побьет градом.

Нельзя делать крупные и важные покупки — быстро придут в негодность, порвутся, сломаются.

Нельзя покупать новую обувь — деньги окажутся потраченными напрасно.

Нельзя признаваться в чувствах — к разрыву отношений или безответной любви.

Флористы «Дон Пиона» запустили венки в центральный фонтан города в праздник Ивана Купалы. Дмитрий Лямзин

Народные приметы на 24 мая

Дождь — лето будет сырым.

Туман — летом будут частые дожди.

Восход солнца багровый — летом будет много пожаров.

Дождь начался после обеда — скоро закончится.

Кошка спит животиком кверху — к жаркой погоде.

Кошка уснула, спрятав мордочку под лапки или под брюшко — погода испортится.

Лошадь гривой трясёт — к дождю.

Высокая радуга — к ветреной погоде.

Низкая радуга — к ненастью.

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