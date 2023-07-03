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Жизнь

Народные приметы на Мефодия Перепелятника. Что запрещено делать 3 июля

3 июля - народный праздник Мефодий Перепелятник и церковный день памяти благоверного князя Глеба Владимирского.

Осень. Лучи. Горы
Осень. Лучи. Горы
СС0

Что можно делать на праздник Мефодий Перепелятник

Большое внимание стоит уделить своей интуиции и голосу сердца, которые могут быть особенно правдивыми и точными.

Хороший день для примирения, разговора по душам. Можно помириться с давними врагами, уладить ссоры и конфликты.

Вторая часть названия праздничного дня связана с поведением перепелов, а также с охотой на эту птицу. Считается, что начинают поспевать хлеба в полях, и на них слетаются перепела.

В этот период они настолько увлечены своим делом, что охота на них становится легкой. Более того, если охотник в этот день поймает или подстрелит перепелку, весь год на охоте его будет сопровождать удача.

Если удалось увидеть перепела белого цвета — можно ожидать большого счастья. Поймать белую перепелку — всю жизнь удача будет сопровождать.

Особая примета существует насчет перепелиного яйца. Если в этот день застенчивый или робкий человек выпьет сырое перепелиное яйцо, он станет уверенным в себе и смелым. А вот куриные яйца пить сырыми сегодня нельзя — голос пропадет.

Горы.
Горы.
СС0.

Что нельзя делать на праздник Мефодий Перепелятник

  • Нельзя трогать и пересчитывать деньги, которые копятся, откладываются на потом, иначе вскоре придется их растратить на непредвиденные нужды.
  • Девушкам и женщинам нельзя заплетать косы — к проблемам с волосами. А вот если весь день носить распущенные волосы, они станут крепкими и красивыми.
  • Нельзя трогать пауков — можно привлечь в дом финансовые проблемы.
  • Особенно осторожными должны быть отправляющиеся в путешествие. Есть большая вероятность попасться на удочку мошенников, обманщиков, нечистых на руку людей.
  • Если женщина недавно или только что узнала, что беременна, сегодня нельзя никому рассказывать об этой новости, даже родным и близким. В противном случае ребенок может стать излишне стеснительным.
  • Не рекомендуется выкидывать остатки еды с обеденного стола. Лучше ими подкормить бездомных или диких животных и птиц.
Облака в горах.
Облака в горах.
СС0

Приметы на 3 июля

  • На крышу дома сова села — к пожару.
  • Увидеть или поймать белого перепела — к счастью.
  • Дождь — непогода будет длиться на протяжении 40 дней.
  • Жаба выползла на поверхность — к дождю.
  • Вечером чаще обычного кричат лебеди — к осадкам.
  • Паук активно паутину плетёт — к сухой и тёплой погоде.
  • Зяблик весело щебечет — к хорошей погоде.
  • Пчелы часто жалят людей — к засухе.
  • Эха нет — к сырой погоде.
  • Гром гремит часто, медленно, продолжительно — к грозе.
  • Облака высоко плывут — дождя не будет.
  • Чистое небо постепенно белеет — к дождливой погоде.
  • Сом всплывает из глубины к поверхности — к дождю с грозой.
  • Паук рвет свою паутину — к сильному ветру.
  • Возле муравейника муравьев не видно — перед дождем.
  • Перепелки подлетают близко к домам — зима будет холодной.

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