День памяти Марии Магдалины в 2023 году

Православная церковь чтит память мироносицы равноапостольной Марии Магдалины, которая была последовательницей Иисуса Христа и стала одной из самых известных святых женщин в христианстве.

Мария присутствовала при распятии Спасителя, а также была свидетельницей Воскрешения Иисуса, а точнее — стала первым человеком, который первым удостоился явления Воскресшего Христа.

Память святой равноапостольной Марии Магдалины отмечается 4 августа шестеричным богослужением, и в третью неделю по Пасхе (Неделя жен-мироносиц).

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4 августа 2023 года что можно делать

Роса в это утро считается особенной. Если ей умыться, она подарит молодость, а коже — белизну. Еще лучше, если в доме есть серебряная посуда.

В такую посуду набирают росу и умывают ею лицо — для молодости и красоты. Необходимо уточнить, что в городских условиях, вблизи дорог и заводов собирать росу нельзя, так как грязь, химикаты и вредные вещества оседают на растениях.

Помимо ритуалов с росой, проводили обряды и заговоры для красоты и здоровья.

Ягодницей праздник назвали потому, что в этот день отправлялись в лес за ягодой. К этому времени поспевает черника, черная и красная смородина. По этой же причине праздник называли Сладостницей. После сбора ягод, хозяйки принимались за приготовление заготовок на зиму — варенья, компоты и так далее.

Солнечный свет в этот день считался особенным, священным, который называли «Марьиным светом». В доме нужно раздвинуть шторы, чтобы ничто не мешало проникнуть такому свету в дом, помыть стёкла или же распахнуть окна, если стоит тёплый солнечный день.

Хорошее время, чтобы заняться своей красотой. Данная примета касается по большей части женщин. Можно стричься, делать причёску, окрашивание волос, маникюр, педикюр, косметологические процедуры, использовать маски для лица, крема и так далее, покупать новую одежду, аксессуары, украшения.

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Что нельзя делать на Марию Ягодницу

Не стоит перерабатывать, брать на себя лишние обязанности и подработку. В старину не полагалось на Марию Ягодницу отправляться в поле, заниматься садовыми и огородными делами. Нарушившего такое предписание может поразить молния. Также нельзя работать под дождем. Если работу никак нельзя отложить, то перед этим молятся святой Марии Магдалине.

В грозу нельзя оставлять открытыми окна и двери. Нечистая сила, которая старается спрятаться от разящей молнии, может в дом проникнуть, начнет бесчинствовать, или же молния, следуя за нечистью, попадет в дом.

Нельзя заниматься уничтожением грызунов — мышей и крыс. Не ставят на них капканы, ловушки, мышеловки, не раскладывают отраву. Домовой и Дворовой могут обидеться, в доме начнут происходить неприятности.

Нельзя ругаться, сквернословить, чертыхаться, проявлять злобу, агрессию — за такое поведение человек поплатится длительной черной полосой в жизни.

Роса сегодня полезна для красоты, о чем ещё будет сказано ниже, однако, по поверьям, она вредна и губительна для скотины, потому ее не выводили на улицу, пока роса не обсохнет.

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Народные приметы на 4 августа

Гроза — будет много сена.

Много росы — плохой урожай льна, лён окажется серым, потеряет белизну.

Утром гроза — вечером вновь наступит ненастье с громом и молнией.

На восходе солнца стоит туман — к безветренной погоде.

Пауков не видно — перед дождем.

Слизняки выползли — к дождю.

Волнообразные облака — предстоит гроза.

Гром беспрерывно гремит — может пойти град.

Гроза весь день — будет много фруктов.

Во время дождя куры вышли во двор — погода переменится.

Лягушки выползают на сушу — к дождю.

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