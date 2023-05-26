Народные приметы на Лукерью Комарницу. Что запрещено делать 26 мая

В народном календаре 26 мая отмечают Лукерьев день или Лукерью Комарницу. День прозвали так в честь святой Гликерии, которую поминают в святцах дважды: как Гликерию Ираклийскую и Гликерию Новгородскую. О приметах и запретах этого дня - материале altapress.ru.

Традиции Лукерьи Комарницы

Праздник прозвали так из-за полчищ комаров, которые, по народным приметам, начинали появляться на улицах, в полях и лесах.

Считалось, что после прилета комаров можно смело сеять рожь, так как насекомые приносят с собой теплую погоду.

В одних местах этот день считался крайне благоприятным для сева гречихи. В других же считали наоборот - сеять ничего нельзя, потому что ничего не взойдет.

Женщины принимались за генеральную уборку и обязательно мыли окна. Также готовили яичницу и пироги с разными начинками, а затем несли пахарям в поле.

Поле. Пшеница. Фото Ольги Аникеевой

Что запрещено делать 26 мая?

Нельзя плакать, даже если это слезы радости - иначе в ближайшем времени придется горевать из-за проблем или несчастий.

Не стоит отдавать другим людям свои вещи - а то вместе с вещами можно отдать собственное счастье и удачу.

Нельзя бить посуду - это предвестие несчастья.

Не рекомендуется лениться и бездельничать - ведь трудолюбивые люди получат от Высших сил помощь и удачу.

При выходе из дома не смотрите на солнце – зрение может ухудшиться.

Рой комаров. Лето. CC0

Приметы Лукерьи Комарницы