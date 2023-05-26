Народные приметы на Лукерью Комарницу. Что запрещено делать 26 мая

Традиции Лукерьи Комарницы
Праздник прозвали так из-за полчищ комаров, которые, по народным приметам, начинали появляться на улицах, в полях и лесах.
Считалось, что после прилета комаров можно смело сеять рожь, так как насекомые приносят с собой теплую погоду.
В одних местах этот день считался крайне благоприятным для сева гречихи. В других же считали наоборот - сеять ничего нельзя, потому что ничего не взойдет.
Женщины принимались за генеральную уборку и обязательно мыли окна. Также готовили яичницу и пироги с разными начинками, а затем несли пахарям в поле.
Что запрещено делать 26 мая?
- Нельзя плакать, даже если это слезы радости - иначе в ближайшем времени придется горевать из-за проблем или несчастий.
- Не стоит отдавать другим людям свои вещи - а то вместе с вещами можно отдать собственное счастье и удачу.
- Нельзя бить посуду - это предвестие несчастья.
- Не рекомендуется лениться и бездельничать - ведь трудолюбивые люди получат от Высших сил помощь и удачу.
- При выходе из дома не смотрите на солнце – зрение может ухудшиться.
Приметы Лукерьи Комарницы
- Если в этот день появились комары, то летом будет много ягод.
- Крупный комар – к доброму году.
- Много комаров – к дождю и хорошему овсу.
- Мало комаров – овса и травы не будет.
- Комары вьются – к теплым и солнечным дням.
- Человек, убивший комара, избавится от сорока грехов.
- Много мошек – готовь под грибы лукошки.