11 июля
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Жизнь

Народные приметы на Крапивное заговенье. Что означает погода 11 июля

11 июля - народный праздник Крапивное заговенье и церковный день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских чудотворцев. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Крапива
Крапива
СС0

Что можно делать на Крапивное заговенье

  • Народный праздник называется Крапивным заговеньем, а также кануном Петрова дня, так как на следующий день проходит День Петра и Павла. Употреблять мясо, молочные продукты и яйца еще нельзя, однако уже чувствуется окончание постного периода.
  • Крапивным заговеньем праздник называют из-за того, что 11 июля в последний раз делали щи из крапивы. Считается, что после этого дня она теряет свои целебные свойства и в готовку уже не идет.
  • 11 июля собирают крапиву, готовят из нее блюда, засушивают. Сушеную крапиву также использовали в качестве оберега.
  • Из крапивы делали веник и подметали им дом, выметая все углы — к избавлению жилища от нечисти.
  • Помещали петровскую крапиву в ладанку, чтобы плохие люди стороной обходили.
  • Уже в эту ночь встречали долгожданное окончание поста, старались не спать, чтобы после полуночи встретить День Петра и Павла.
  • По приметам, если сегодня попалось на глаза растение «Петров крест», который также называют «чешуйником», нужно его вырвать с корнем — некоторые проблемы сами собой отпадут, сам корень спасёт человека от любых опасностей, откроет клады и тайны.
Весна. Цветы. Природа.
Весна. Цветы. Природа.
Александр Лотов

Что нельзя делать на Крапивное заговенье

  • Нельзя косить крапиву, срезать ее. Можно только рвать и желательно голыми руками. Так она сохранит свои целительные свойства и подарит человеку крепкое здоровье.
  • Нельзя подстригать маленьких детей — по старинным поверьям, это может привести к болезни.
  • Нельзя брать и давать в долг, проводить какие-либо финансовые операции, кроме мелких покупок, иначе от человека отвернется удача.
  • Нельзя сквернословить, ехидничать, спорить, ругаться, разводить сплетни — плохие и злые слова сделают жизнь тяжелой, к проблемам и неудачам. Поссориться с кем-либо в этот день — примириться долго не получится.
  • Нельзя любоваться радугой — можно принести в дом разочарования. Если сегодня радуга попалась на глаза, следует отвернуться.
Цветы, природа.
Цветы, природа.
СС0

Приметы на 11 июля

  • Кукушку не слышно — зима придет рано.
  • Клен выделяет сок — через 3-4 дня будет дождь.
  • Вода в реке или колодце прибывает — к ненастной погоде.
  • При хорошей погоде на небе радуга появилась — к ненастью.
  • При теплой погоде вихри появляются — к засухе.
  • Сорока близко к дому держится — к дождю.
  • Листья с деревьев начали падать — к ранней осени, уже в сентябре все деревья облетят.
  • Найти монетку на улице — скоро в дом придут деньги.
  • Воробьи дерутся — к засушливой погоде.

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