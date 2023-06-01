Народные приметы на Ивана Долгого. Что обязательно нужно сделать 1 июня

Что важно сделать на Ивана Долгого

Жители Руси традиционно ходили к хлебной ниве 1 июня. На Ивана Долгого люди обязательно отводили от поля ветра-суховеи. Кроме того, им давали прозвища: юго-восточный называли обеденником, юго-западный — верховным, южный — летним, северо-западный — глубником, а северо-восточный — полунощником.

В полдень на Ивана из веток ивы и березы плели колесо. Его было принято катать вокруг поля. По поверью, этот обряд защищал рост пшеницы. Кроме того, к 1 июня предки обязательно сажали цветную капусту, черную редьку, фасоль и тыкву.

Прародители приговаривали: «На Ивана дождь несет рожь». По примете, если на Ивана Долгого ливень, то весь месяц будет сухим. При этом осадки предвещают хороший урожай. Кроме того, о плодородии говорила обильная роса. А коли туман, то в лесу будет много грибов.

Грибы. СС0.

Народные приметы на Ивана Долгого