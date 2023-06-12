Народные приметы на Исаакия-змеевика 12 июня: почему запрещено ходить в лес

Приметы Искиева дня
Люди прозвали день Змеиным праздником из-за того, что различные гады с наступлением тепла выходили на землю из пещер и нор. По народному убеждению, змеи сцеплялись хвостами и шли по лезу "поездом". Правил свадебной процессией семиглавый змей.
Люди в этот день старались в лес не ходить, чтобы избежать смертельных укусов. В народе говорили: «На Змеевика не ходи в травы, не тревожь лесные чащи, не пытай судьбу».
Также день Исаакия считался благоприятным для посадки бобов. В марте собирали последний снег по оврагам, а в получившейся воде замачивали семена.
Что нельзя делать 12 июня?
- Нельзя покидать свой дом в этот день, чтобы случайно не наткнуться на "змеиную свадьбу".
- Не рекомендуется поднимать с земли находки и заводить новые знакомства - они принесут в дом несчастья.
- Не стоит жечь костры - они привлекут злых духов.
- Не стоит отказывать в помощи нуждающимся - любой отказ станет причиной ужасных и плачевных последствий.
- Запрещено ссориться и выяснять отношения - иначе наладить отношения в будущем будет непросто.
Приметы Исаакия-змеевика
- Сова кричит – к похолоданию.
- Утром трава сухая – к вечеру пойдет дождь.
- Обильное цветение шиповника предвещает суровую зиму.
- Кувшинки на реке закрылись и под воду ушли – к дождю.
- Если утром на папоротнике листья закручиваются, то будет теплый и солнечный день.
- Шмели беспокойно себя ведут – к осадкам.
- Поздно вечером затрещал кузнечик – к погожему дню.