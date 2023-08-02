Народные приметы на Ильин день. Почему запрещено купаться после 2 августа

В славянской традиции, Илья Пророк считается покровителем грома, дождя, плодородия, урожая. Согласно старинным представлениям, гром — это звук колесницы Ильи Пророка, который ездит по небу и пускает молнии в нечистую силу. По этой же причине, именно ему молятся о дожде во время засухи.

Почему нельзя купаться после 2 августа

По народным представлениям, Ильин день — это переходный момент от лета к весне: до обеда еще лето, а после обеда наступает осень.

Начиная с Ильина дня, нельзя купаться в водоемах. Даже если в этот праздник на улице дождь, не стоит выходить из дома. Связано это с поверьем, что Илья-пророк охотится за нечистой силой, и, чтобы уберечься от его гнева и огненных стрел, та прячется в воде. Если зайти в воду, то нечисть может утянуть человека, наслать болезни.

Более реальная причина - считается, что вода становится слишком холодной, так как ночи значительно длиннее и холоднее, вода просто не успевает прогреваться, потому заходить в нее не рекомендуется, чтобы не простудиться.

Вода. Водоем. СС0

2 августа 2023 года что можно делать

Илья-пророку молятся о самых разных вещах — о благополучии в семье, чтобы встретить свою вторую половинку, о свадьбе, детях, чтобы вновь стали яркими угасшие за много лет в браке чувства.

Верующим стоит сходить в церковь, чтобы принять участие в праздничной службе и крестном ходе.

Дождь в этот день имеет целительную силу, может защитить от сглаза, а также помогает при глазных болезнях. Особенно полезен дождь, который идёт после обеда.

Было принято выпекать хлеб из нового урожая. Таким хлебом угощали родных, друзей, соседей, гостей.

Если в землю в одной стороне часто бьют молнии, там бродит нечистый дух и Илья пытается поразить его своими стрелами.

Если в доме есть болеющий человек, нужно прибраться, обрызгать святой водой все углы и тёмные места в жилище. В доме, где есть грязь и царит беспорядок, может прятаться нечисть.

Хороший день, чтобы принять гостей или сходить в гости, накрыть праздничный стол. Прогонять или относиться неуважительно к гостям не рекомендуется — за такое поведение человек будет наказан.

Осень и водоем. СС0

Что нельзя делать на Ильин день

По народным поверьям, Ильин день — это ключевой момент в году. Лето поворачивает на зиму — до обеда лето, а после обеда уже осень. Заканчивается жаркий период, потому с этого дня нельзя купаться, вода становится холодной.

В ночь на Ильин день, которую также называют «воробьиной» или «рябиновой», сверкают молнии и раздаётся гром. Считалось, что гром — это звук колесницы, в которой едет по небу Илья. Молнии — это его стрелы, которые он метает в нечисть. От страха перед святым, нечистая сила пытается прятаться и часто находит укрытие под водой, и это является ещё одной причиной, почему нельзя купаться.

Если гремит гром, сверкает молния, нельзя оставлять открытыми окна и двери, а также печные трубы — прячущаяся нечисть может в жилище прошмыгнуть, начнёт вредить, или же в дом попадёт молния.

Нельзя в лес ходить, за ягодами, грибами, на охоту, рыбалку и так далее. По поверьям, по округе ходят особенно злые дикие звери, выползают ядовитые змеи, в которых вселяется нечистая сила. Не выпускали скотину на луга, старались не пускать на улицу собак и кошек, отгоняли зверей и птиц, чужих домашних животных от своего дома. Якобы в них может вселиться нечисть, и если её решит поразить Илья, молния угодит в дом.

Нельзя на себя в зеркало любоваться, подолгу смотреть на своё отражение. Особенно данный запрет стоит соблюдать больным и старым людям. Нечистая сила через зеркало может вытянуть из человека здоровье.

Нельзя надевать сегодня дорогие украшения и вещи, хвалиться своими успехами и удачами. Хвастуна Илья пророк накажет, дорогие вещи могут потеряться, начнутся проблемы в работе, деньгах или любви.

Вода. Водоем. СС0

Приметы на 2 августа

День без осадков — шесть недель будет сухо.

Дождь и сильный ветер — погода скоро наладится.

Комары роем летают — к солнечному дню.

Гулкий гром — будет дождь.

Гром гремит продолжительное время, без перерыва — к граду.

Жара — зима будет холодной и долгой.

Пчелы в ульях громко шумят — к теплой погоде.

Пиявки лежат на дне — к устойчивой теплой погоде.

Попасть под дождь — крепкое здоровье будет целый год.

Какая погода сегодня, такая будет и на Воздвиженье (27 сентября).

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