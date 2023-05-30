1 июня
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Жизнь

Народные приметы на Евдокию Свистунью. Что обязательно нужно сделать 30 мая

Народный праздник Евдокию Свистунью, или «Звездочет», отмечают 30 мая. Какие традиции соблюдали предки в эту дату — в нашем материале.

Картофель
Картофель
pexels.com

Что важно сделать на Евдокию Свистунью

На Евдокию Свистунью прародители почитали преподобную Евфросинию Московскую. Люди считали, что она защищает поля от засухи. А вот прозвище святой дали потому, что 30 мая дуют и «свистят» ветры.

Женщины в деревнях 30 мая традиционно окучивали картофель. По поверью, если сделать это на «Звездочета», то урожай будет богатым. На Руси приговаривали: «Вершки жук не поест, а корешки проволочник не испортит».

А еще есть легенда: чем больше картошки съесть на Евдокию Свистунью, тем лучше будет урожай.

Кроме того, 30 мая предки читали молитвы и проводили особые обряды, чтобы пошел дождь и полил зерно.

Народные приметы на «Звездочета»

  • На Евдокию Свистунью прохладно — значит, летом часто будет град.
  • Сильный дождь 30 мая — значит, летом будет много дождей.
  • Северный ветер на Евдокию — к холодному лету. Западный — к теплому и дождливому. Южный — к жаркому.
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