Традиции в Праздник девяти целителей
Умыться с утра березовым соком — для здоровья, красоты и молодости.
Считалось, что этот день отлично подходит для лечения, молитв и заговоров от тяжелых болезней. Молятся девяти мученикам Кизическим — Феогниду, Руфу, Антипатру, Феостиху, Артему, Магну, Феодоту, Фавмасию и Филимону.
Следуя еще одному старинному обряду, в полдень нужно выйти на улицу и постоять так, чтобы ветер дул прямо в лицо — он принесет с собой крепкое здоровье.
Хороший день для травников. Знающие люди выходили в луга, поля и леса, чтобы собрать нужные травки для приготовления снадобий и настоев. По поверьям, в такой день целебные растения наделены особенными силами.
Что нельзя делать в Праздник девяти целителей
- Не рекомендуется целый день сидеть дома, нужно хотя бы ненадолго выйти на улицу. Сидеть безвылазно в помещении — к заболеванию. А если на улице еще и солнечно, то прогулка подарит не только крепкое здоровье, но и отличное настроение и удачу.
- Нельзя завидовать чужому добру и счастью — к неприятностям.
- Нельзя обсуждать чужие успехи и достижения — к черной полосе в жизни.
- Нельзя делиться своими планами, идеями — ничего не получится. Также нельзя хвалиться своими успехами — положение ухудшится.
- Нельзя льстить другим людям, обманывать, вводить в заблуждение, разводить сплетни и слухи.
- Нельзя просеивать муку — к ухудшению зрения.
Народные приметы 12 мая
- Сильный ветер — к ливню.
- Жаркий день — в конце мая наступит холод.
- Небо на восходе ясное — к теплому лету.
- Перед дождем сверкнула молния — к продолжительным осадкам.
- Дуб распустил листья вперёд ясеня — лето окажется засушливым.
- Майских жуков много — к засухе.
- Тёплый вечер — к урожаю.
- Звездная ночь — урожай будет отменным.
- Ольха распустила листья вперёд берёзы — лето предстоит дождливое.