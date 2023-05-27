Народные приметы на День Сидора Огуречника: почему супругам нельзя спать на одной подушке 27 мая

День Сидора Бокогрея посвящен мученику Исидору. Он родился в 3 веке в Александрии, а потом переехал на остов Хиос.
Исидор служил в полку Римской империи, был кротким мужчиной и вел благочестивый образ жизни.
Святого заставляли поклоняться языческим божествам, по приказу императора Декия. Исидор пытался избежать этого, но на него донесли военачальнику Нумерию. Тот, разгневанный, приказал отрезать мученику язык.
Однако Исидор по-прежнему говорил, а Нумерий потерял дар речи. В результате, христианина обезглавили. А тело бросили за городской стеной. Но единоверцы тайно похоронили останки.
В Сидоров день жители Руси обязательно наблюдали за птицами. По поверью, если 27 мая прилетели ласточки, то весь год будет счастливым. Крестьяне приговаривали: «Одна ласточка весны не делает», «Первой касатке не верь». Эти слова также значили, что массовый прилет пернатых сулит тепло.
Кроме того, люди на Сидора Бокогрея обращали внимание на приметы. Если 27 мая небо ясное, то жди хорошего урожая огурцов. А коли холодно, то и лето будет таким.
На Сидора Огуречника существовал ритуал: если, заходя в дом, споткнулся, — то следует переступить трижды с ноги на ногу. Игнорирование этого совета может привести к ссоре с близкими.
В Сидоров день можно приготовить салат «Майский». Вот его рецепт.
Продукты
- Грудка куриная — 1 штука.
- Огурец — 1 штука.
- Помидор — 150 граммов.
- Лук зеленый — 2-3 «пера».
- Сыр твердый — 50 граммов.
- Яйцо куриное — 1-2 штуки.
- Майонез — 2-3 столовых ложки.
- Соль — по вкусу.
- Перец черный — по вкусу.
Как готовить
Отварите куриную грудку 20 минут. Готовое мясо нарежьте мелкими кубиками и выложите первым слоем в глубокой миске.
Следующие «прослойки»:
- нашинкованный зеленый лук;
- огурец, порезанный соломкой;
- вареные яйца, также нарубленные кубиком;
- мелко нарезанные помидоры;
- мелко натертый сыр.
Каждую из них хорошо промажьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу.
Готово, приятного аппетита! С Днем Сидора Бокогрея!
В День Сидора Бокогрея категорически запрещено рассказывать о своих снах. Сновидения лучше записать и обдумать, ибо они «станут откровением Высших сил».
Супругам 27 мая нельзя спать на одной подушке. Считается, что из-за этого весь день будут «путаться» мысли, и намеченные планы не сбудутся.
Еще не рекомендуется возвращаться домой с полпути. А если пришлось сделать это, то нужно посмотреть в зеркало и показать себе язык. К тому же, нечисть испугается, если вы заглянете под коврик: в этом были убеждены пращуры.
- Ясно и прохладно 27 мая — к богатому урожаю огурцов.
- Холодно в День Сидора Огуречника — значит, лето будет прохладным.
- Ласточки прилетели 27 мая — к удачному году.
- Ласточки летают высоко в небе на Сидора Бокогрея — к ясной погоде, а низко — жди дождей.
- Туман утром 27 мая — значит, фрукты и ягоды уродятся.
- Перепел распелся — к теплу.
- На закате 27 мая солнце окутано тонкими облаками — к похолоданию.
- Листья клена в липких каплях — значит, вечером 27 мая будет ливень.
Именины 27 мая празднуют Иван, Макар, Максим, Никита и Петр.