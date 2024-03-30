Народные приметы на Алексея Теплого. Как не поругаться с близкими 30 марта

30 марта - народный праздник Алексей Теплый и церковный день памяти преподобного Алексия человека Божия. О приметах, традициях и запретах этого дня рассказывает altapress.ru.

Традиции на Алексея Теплого

В народных представлениях, в этот день наблюдают обильное таяние снега. Если снега зимой было много, начинается половодье, широкий разлив рек и водоемов.

Начинают сбор березового сока. Его пили не только чистым, но и готовили напитки, например, березовый взвар. Собирали и березовые почки, из которых делали лечебные настои.

Так как ощущается приход теплой весны, начинают активно готовиться к летнему периоду, совершают первые посевы, копают землю на огороде и в саду.

Важный день для рыбаков. Если приобрести рыболовные снасти именно в этот день, улов будет удачным.

Пчеловоды 30 марта доставали и подготавливали улья. Молились преподобному Алексию, чтобы в этом году было много меда.

Интересное поверье бытовало и среди охотников. Считается, что в этот день глохнут медведи и лисы, так что охота на них становится удачной.

Обь на рассвете. Георгий Сарычев / Barnaul22

Что нельзя делать 30 марта

Нельзя отправляться в дорогу, дальний путь, путешествие — к проблемам и трудностям.

Если в доме есть новорожденный, нельзя давать из этого дома в долг деньги, соль и хлеб — отдать счастье ребенка.

Нельзя малознакомых и посторонних людей угощать выпечкой, которая была приготовлена вами сегодня — отдать часть семейного счастья.

Нельзя планировать важные дела и начинать новые — на пути к успеху будет очень много препятствий.

Нельзя кататься на зимних видах транспорта. В это время они должны быть уже убраны до следующей зимы. Иначе они увезут мимо желаний и удачи.

Зятю и теще ни в коем случае нельзя ругаться — ссора будет продолжительной, помириться долго не удастся. А вот если отнестись друг к другу терпимо, сходить в гости, пригласить на ужин, угостить, помочь в делах — даже самые плохие отношения пойдут на улучшение.

Цветы. unsplash.com

Народные приметы 30 марта

Деньги найти — к большой прибыли в скором времени.

Большие ручьи — к большому половодью.

Много звонких и быстрых ручьев — урожай будет богатым.

Журавли прилетели — к теплу.

Трясогузки прилетели — скоро начнётся половодье.

Гуси летят на большой высоте — перед снегопадом.

Появились первые цветы мать-и-мачехи — апрель будет теплым.

Плохое снеготаяние, текут лишь тоненькие ручейки — к плохому сенокосу и скудному урожаю.

Не видно скворцов — погода испортится.

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