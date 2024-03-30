Народные приметы на Алексея Теплого. Как не поругаться с близкими 30 марта

Традиции на Алексея Теплого
В народных представлениях, в этот день наблюдают обильное таяние снега. Если снега зимой было много, начинается половодье, широкий разлив рек и водоемов.
Начинают сбор березового сока. Его пили не только чистым, но и готовили напитки, например, березовый взвар. Собирали и березовые почки, из которых делали лечебные настои.
Так как ощущается приход теплой весны, начинают активно готовиться к летнему периоду, совершают первые посевы, копают землю на огороде и в саду.
Важный день для рыбаков. Если приобрести рыболовные снасти именно в этот день, улов будет удачным.
Пчеловоды 30 марта доставали и подготавливали улья. Молились преподобному Алексию, чтобы в этом году было много меда.
Интересное поверье бытовало и среди охотников. Считается, что в этот день глохнут медведи и лисы, так что охота на них становится удачной.
Что нельзя делать 30 марта
- Нельзя отправляться в дорогу, дальний путь, путешествие — к проблемам и трудностям.
- Если в доме есть новорожденный, нельзя давать из этого дома в долг деньги, соль и хлеб — отдать счастье ребенка.
- Нельзя малознакомых и посторонних людей угощать выпечкой, которая была приготовлена вами сегодня — отдать часть семейного счастья.
- Нельзя планировать важные дела и начинать новые — на пути к успеху будет очень много препятствий.
- Нельзя кататься на зимних видах транспорта. В это время они должны быть уже убраны до следующей зимы. Иначе они увезут мимо желаний и удачи.
- Зятю и теще ни в коем случае нельзя ругаться — ссора будет продолжительной, помириться долго не удастся. А вот если отнестись друг к другу терпимо, сходить в гости, пригласить на ужин, угостить, помочь в делах — даже самые плохие отношения пойдут на улучшение.
Народные приметы 30 марта
- Деньги найти — к большой прибыли в скором времени.
- Большие ручьи — к большому половодью.
- Много звонких и быстрых ручьев — урожай будет богатым.
- Журавли прилетели — к теплу.
- Трясогузки прилетели — скоро начнётся половодье.
- Гуси летят на большой высоте — перед снегопадом.
- Появились первые цветы мать-и-мачехи — апрель будет теплым.
- Плохое снеготаяние, текут лишь тоненькие ручейки — к плохому сенокосу и скудному урожаю.
- Не видно скворцов — погода испортится.
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