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Жизнь

Народные приметы Афанасьева дня: что нужно сделать 31 января

В народно-православном календаре 31 января отмечают Афанасьев день. Его еще называли Ведьминым днем. Православная церковь вспоминает Афанасия Великого (295-373) ‒ одного из греческих отцов церкви.

Морозы. Зима. Лед.
Морозы. Зима. Лед.
СС0

Традиции Афанасьева дня

На Афанасьев день, который еще называли "Афанасий Ломонос", ударяли сильные морозы. В народе приговаривали: "Афанасьевский мороз нос и ухо дерет" и "Афанасий Ломонос – береги уши и нос".

Считалось, что в этот день на шабаш слетаются ведьмы. Они могут проникать в дома людей по печным трубам. Поэтому в Афанасьев день проводили специальные обряды, чтобы выгнать злоумышленниц на мороз. Также приглашали знахаря, который заговаривал трубы и проводил ритуал.

В Афанасьев день продолжали играть свадьбы. Считалось, что нужно успеть найти вторую половинку до Масленицы.

Зима, мороз. Изморозь.
Зима, мороз. Изморозь.
СС0

Что нельзя делать 31 января

  • Нельзя затевать переезд или справлять новоселье - иначе в новом доме будут частые скандалы.
  • Не рекомендуется в этот день крестить мальчиков - на него можно накликать болезни.
  • Не стоит проводить хирургических операций.
  • Нельзя вечером ходить на свидания - ведьмы могут утащить.
Ведьма. Волки. Магия
Ведьма. Волки. Магия
ССО

Приметы Афанасьева дня

  • Сережки у луны – к морозу и пурге.
  • Вьюга и метель в этот день – к поздней весне.
  • Оттепель на Афанасия – к ненастному лету.
  • Вороны стаями кружатся и чистый закат – к длительному похолоданию.
  • Солнце в полдень выглянуло – к ранней весне.
  • Круг возле месяца и солнца – к ещё большим морозам.

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