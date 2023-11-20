«Нам не нужны хоромы». Жители барнаульского подвала объяснили, почему им не подошли квартиры от властей

Мы поговорили с Олегом Вершининым, живущим с матерью под детским садом №261 , и юристом Никитой Чибисовым, который помогает ему разобраться с квартирным и иными вопросами. Они подтвердили: власти предлагали варианты для переезда, но от них семья была вынуждена отказаться. И собеседники подробно объяснили – почему. О предпринятых попытках предоставить жилье также рассказали и в администрации Барнаула.

Как барнаульцы живут в подвале на Червонной, 8. 2018 год.

В прошлом материале мы напомнили, как семья на законных основаниях оказалась в подвале. Верховный суд РФ постановил, что без предоставления другого жилья ее нельзя выселить.

Поначалу в попытке его получить Олег Вершинин неоднократно обращался к губернатору края и в другие инстанции, однако все это, по его словам, было безуспешно. До сих пор он хранит многочисленные ответы на свои письма.

«Почему мы должны ухудшать условия?»

Первые предложения поступили несколько лет назад. Случилось это, как полагают собеседники, после вмешательства на тот момент депутата Госдумы Дмитрия Ионина, к которому обратилась семья. Он направил запрос в правительство края.

Олегу Вершинину и его матери Татьяне Гаськовой предложили на выбор несколько однокомнатных квартир.

«Я объяснил, что мы хоть и одна семья, но не муж и жена и не можем спать и переодеваться в одной комнате, – вспоминает Вершинин. – А одна из квартир нам очень понравилась, в подобную двухкомнатную мы готовы были переехать в тот же день».

Юрист Никита Чибисов прокомментировал, что по законодательству разнополым взрослым людям не могут предоставлять такое жилье – им нужны отдельные комнаты.

Предлагали подобную однокомнатную квартиру на Восточном, у промзоны. Как вспоминает Вершинин, соседи жаловались, что не могут открыть окна: по дороге ходят шумные и пыльные КамАЗы.

«Нам объяснили, что следующих вариантов можно ждать еще долго, - добавил Вершинин. – Но я посчитал, что в подвале нам с мамой будет удобнее. Почему мы должны ухудшать условия? Только потому что у тех помещений статус жилых?».

Как барнаульцы живут в подвале на Червонной, 8. 2018 год. Анна Зайкова

«Может, мы подыщем дешевле?»

В начале 2023 года для семьи нашли уже две двухкомнатные квартиры площадью около 40 кв. м – на Силикатном и на Потоке.

«На Силикатном был косметический ремонт. Но там на бетон сверху постелили линолеум – в подвале и то деревянные полы. Маме до конца дней ходить в шерстяных носках? Нам и стоимость жилья озвучили – 3,7 млн рублей, - отметил Олег Вершинин. – Очень удивился: более 90 тыс. рублей за кв. м за промзоной. Предложил: может, мы сами подыщем в более удобном для нас районе квартиру дешевле? Но 44-й федеральный закон этого не позволяет».

По просьбе Олега Вершинина, компания «Эксперт-инвест» провела оценку представленного объекта. По предварительным результатам, в феврале его рыночная стоимость могла составлять 2,8 млн рублей. Кроме того, фирма предоставила список продающихся в районе ТРЦ «Пионер» объектов, стоимостью не более 3,7 млн рублей.

Также, как отметил Вершинин, причиной отказа стало обременение — непогашенная задолженность в 4,7 тыс. рублей, а также высокая и непосильная для малоимущей семьи стоимость коммунальных услуг – 5,7 тыс. рублей в месяц.

Кроме этого семью смутил район. Как объяснил Никита Чибисов, хоть она и живет в подвале, но в шаговой доступности есть поликлиника, а буквально через дорогу дом внучки и племянницы, которые помогают Татьяне Гаськовой.

«Матери тяжело передвигаться, особенно последние два-три года, - подтвердил Олег Вершинин. - В поликлинику ее нужно сопровождать. В аптеку или магазин сама не выйдет и даже бутылку с ряженкой не откроет – суставы болят».

Как барнаульцы живут в подвале на Червонной, 8. 2018 год. Анна Зайкова

Семья надеется получить квартиру в своем районе. Поэтому вариант на Потоке также не подходил.

«Удаленность от лечебного учреждения и близких, а также недочеты в ремонте, требующие вложений, - перечислил причины отказа Никита Чибисов. – Третий или четвертый этаж без лифта – Гаськова не могла самостоятельно туда подняться, сын поддерживал под руки. Хотя формально да – жилье подходит».

Каждый отказ семья сопровождала письмом с благодарностями и подробным описанием причин, по которым не может принять предложение. Два письма есть в распоряжении редакции.

«Пусть первый этаж. Пусть даже угловая в панельке, но чтобы швы были обработаны и не задувало. Нам не нужны хоромы. Просто войдите в положение», - заключил Олег Вершинин.

Не было заявок

Вопросом заселения семьи, как и других малоимущих граждан в Барнауле, занимается комитет жилищно-коммунального хозяйства.

Как рассказали в мэрии, в августе 2019 года Татьяне Гаськовой и Олегу Вершинину предложили для осмотра однокомнатные квартиры на ул. Микронная, 9 (36,9 кв. м) и на ул. Кулагина, 17 (29,8 кв. м.), а весной 2020 – на ул. Юрина, 190 (34 кв. м).

ул. Микронная, 9. 2ГИС Ул. Кулагина, 17. dominfo ул. Юрина, 190. 2ГИС

По нормам предоставления жилья по договора соцнайма, действующим на 2020 год, на одного члена семьи полагалось 14 кв. м. Превышение допускалось, но не более чем в два раза, если речь идет об однокомнатной квартире. В иных случаях – не более чем на 2,5 кв. м на одного члена семьи.

«Комитет неоднократно размещал конкурсные процедуры на приобретение жилого помещения для семьи Татьяны Гаськовой, состоящего из двух комнат по норме действующего законодательства (от 28 кв. м до 33 кв. м). Однако, аукционы признали несостоявшимися в связи с отсутствием поданных заявок», - рассказали в мэрии.

Новые нормы – новые возможности

В августе 2022 года в нормы внесли изменения: теперь одному члену семьи, состоящей из двух человек разного пола, не являющихся супругами, полагается 16 кв. м. Превышение нормы допускается не более чем на 5 кв. м на человека.

Поэтому для Татьяны Гаськовой и Олега Вершинина теперь могут подобрать квартиру площадью от 32 до 42 кв. м.

В январе 2023 года семье предложили осмотреть двухкомнатную квартиру на ул. Весенней, 10 (40,3 кв. м) и ул. Малахова, 9 (42 кв. м).

Ул. Весенняя, 10. 2ГИС Ул. Малахова, 9. 2ГИС

«Причиной отказа от заселения в помещение на ул. Малахова послужило наличие газовой плиты (считают, что проживание в газифицированном доме опасно для жизни), неотремонтированный балкон, соседство с неблагополучной семьей», - добавили в комитете ЖКХ.

Также они отметили, что приняли обращение, которое объясняет, в какое помещение семья хотела бы заселиться: в своем районе, с «неплохими» соседями, не выше третьего этажа, с отремонтированным балконом, в негазифицированном доме.

«В настоящее время отсутствуют свободные жилые помещения, подходящие по норме для предоставления семье Татьяны Гаськовой», - отметили в комитете.

В ответе добавили, что семью снова пригласят на осмотр квартиры, в случае если ее приобретут за счет городского бюджета или освободится подходящее муниципальное жилое помещение.

А пока ждут новую подходящую квартиру, в комитете рассматривают вариант выделить Татьяне Гаськовой помещение маневренного фонда площадью 28,9 кв. м.

Сейчас краевой следственный комитет и прокуратура проводят проверку.