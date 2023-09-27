Начнут ли ремонтировать поликлинику в Барнауле, на которую обратили внимание Собчак и следком

Губернатор отметил, что состояние здания вызывает вопросы. Его построили в 1934 году, это объект культурного наследия.
Но внутри - пожелтевшие от времени обои, опасные для больных ступени, дырявый пол, облезлая штукатурка. Снаружи поликлиника выглядит заброшенной.
Барнаульцы недавно пожаловались Telegram-каналу Ксении Собчак "Кровавая барыня". После этого судьбой учреждения заинтересовался глава следкома РФ Бастрыкин.
"Сейчас в финальной стадии находится подготовка документации на масштабную реконструкцию и реставрацию всего здания поликлиники. Но это долгий и дорогостоящий процесс, который займет около двух лет. При этом к поликлинике прикреплены около 40 тыс. пациентов. В случае закрытия здания на ремонтные работы необходимо решить вопрос с обеспечением людей доступной медпомощью", - сообщил Виктор Томенко.